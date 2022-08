PM: Meet Your Maker enthüllt: eine brutale neue Herangehensweise an das Bauen und Raiden (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Direkt auf den Fersen der Weltpremiere der Ankündigung von Meet Your Maker tauchen wir heute mit euch noch tiefer in die brutale Welt des Spiels ein.

Lasst uns mit einer kurzen Zusammenfassung des Spiels selbst starten, das 2023 für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen wird.

Meet Your Maker ist ein neues First-Person Bauen-und-Plündern-Spiel, das in einer dunklen postapokalyptischen Zukunft spielt. Das Spiel dreht sich um die Erschaffung und Infiltration von einzelnen Leveln, die Outposts heißen, während ihr versucht, die wertvollste verbleibende Ressource der Welt zu beschützen oder anzugreifen.

Beim Bauen geht es um strategisches, block-basiertes Design, in dem Spieler aus einer sehr personalisierbaren Werkzeugkiste von Fallen und Wachen auswählen können, um tödliche Labyrinthe aus den Outposts zu machen. Beim Plündern müsst ihr euch dann für ein methodisches, blitzschnelles Kämpfen einstellen, wenn ihr versucht, die Kreationen der anderen Spieler zu überwinden.

Die Erfahrung ist vor allem von den Details geprägt, die ihr selbst erstellt habt. Deswegen wird jedes Spiel von euch für euch gemacht.

Während die einzigartige Spielweise in Meet Your Maker auf den ersten Blick in den Fokus rückt, gibt es wie in Behaviours bekanntem Multiplayer-Horror-Hit Dead by Daylight eine Menge Mythologie zu entdecken.

Ihr kommuniziert mit der Chimäre über eine einzigartige telepathische Verbindung.

“Die Menschheit steht auf der Kippe zur Auslöschung, seit eine genetische Krankheit vor hunderten Jahren um den Erdball schwappte.“, erklärt Joe Dermo, der Lead Narrative Designer von Meet Your Maker. „Verzweifelte Nationen führen Kriege über Ressourcen, Rebellionen starten und Gesellschaften brechen zusammen. Aber natürlich hat sich die Menschheit insgesamt nicht einfach ergeben.

Es gab eine Zeit, in der verschiedene Genies über die Welt verteilt Schutzräume vorgeschlagen hatten – fortschrittliche Forschungslabore auf der ganzen Welt, die unabhängig voneinander und kooperativ an Maßnahmen zur Rettung der Welt arbeiten könnten. Eine solcher Initiativen war das Chimärenprojekt, in dem Hybrid-Menschen geschaffen werden sollten, indem das destillierte unbeschädigte genetische Material von denjenigen gefiltert würde, die gegen die Krankheit immun schienen.

Nach hunderten von Jahren läuft das Projekt immer noch, um das Ziel zu erreichen, aber die Entwicklung der Chimäre hat sich auf unerwartete Weise verändert …“

Eine Erntemaschine lädt genetisches Material für den Transport zurück in die Schutzräume in die Poststation.

Im Spiel nehmt ihr die Rolle eines Wächters ein, eines Klons, dessen Aufgabe es ist, die verbliebenen, nicht korrumpierten genetischen Materialien zu sammeln, indem er sie verteidigt oder stiehlt. Ihr seid die letzte Hoffnung für die Fertigstellung des Chimärenprojekts – aber das ist nicht einfach.

„Einwandfreies genetisches Material ist immer seltener, weil die Krankheit die ganz Welt befallen hat, aber es ist auch die einzige Sache, die das Chimärenprojekt vorantreiben kann, um hoffentlich eine Heilung zu finden.“ So erklärt Joe eure Situation: “Weil der Nachschub stetig schwindet, kämpfen nun verschiedene Schutzräume unter der Leitung von Chimera um das Material.“

Der Kampf findet in den Outposts statt, die ihr selbst gebaut habt, um genetisches Material zu extrahieren. Im Herzen jedes Outposts liegt ein Auszugswürfel, der Kanister mit der wertvollen Ressource füllt.

Wer baut, muss seine fiesesten Instinkte nutzen, um vielfältige Fallen und monströse Wachen zu erschaffen, die Eindringlinge locken, betrügen und dann auseinanderreißen. Müsst ihr anders herum plündern, braucht ihr schnelle Reflexe, gute Instinkte und Überlebenstriebe, um nicht nur euren Weg bis zum Auszugswürfel zu erkämpfen, sondern dann auch den Kanister zu stehlen und damit zu entkommen.

„Die Seltenheit von genetischen Materialien ist der Antrieb für beide Seiten in Meet Your Maker.“, erzählt der Creative Director des Spiels Ash Pannel. „Die Bausteine des Lebens als zentrales Konzept der Geschichte zu wählen, macht die Motivation so gut. Wir konnten dadurch Motive im Spiel aufgreifen, die in einem moralischen Zwischenbereich liegen und sich mit der Frage beschäftigen „Was bedeutet Menschheit? Die physischen Baussteine, aus denen wir bestehen – oder etwas anderes?“

Sprecht mit einem der fünf Berater des Schutzraums, euren einzigen Verbündeten in einer gnadenlosen Welt.

Zwischen den Bau- oder Plünder-Sitzungen kehrt ihr zurück in euren Schutzraum, der als Basis für eure Operationen dient. Zusätzlich zur Chimäre gibt es im Sanctuary fünf Berater: Klone, die die Station betreiben.

Ihr erzielt Fortschritte, wenn ihr ihnen und den Chimären genetische Materialien liefert, durch die ihr dann auch neue Fallen, Schutzmöglichkeiten, Anzüge, Waffen, Vorteile und sogar Informationen über die Geschichte freischaltet, für diejenigen von euch, die die Schichten dieser sterbenden Welt abkratzen wollen.

„Mit den Beratern zu sprechen ist eine gute Möglichkeit, mehr über die Geschichte der Welt zu erfahren.“, erzählt Joe. „Manchmal erwähnen sie etwas über die Geschichte und deuten auf spätere Geschichten für sie hin. Und für diejenigen, die tief in die Mythologie von Meet Your Maker eintauchen wollen, enthält unser stetig wachsender Codex eine Geschichte für alle Gegenstände und Charaktere im Spiel.“

Durch neue Inhalte und eine ständig wachsende Werkzeugkiste wird dieses Spiel über die Zeit immer größer und Fans können sich sicher sein, dass auch die Mythologie parallel dazu wächst.

„Obwohl vieles noch in der Planungsphase ist, freuen wir uns auf Möglichkeiten, wie Spieler aktiv nach der Geschichte suchen und neue – manchmal schockierende – Informationen über die Welt und die Charaktere, mit denen sie interagieren, sammeln.“

Meet Your Maker erscheint 2023 für PS4 und PS5.