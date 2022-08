Pokémon Karmesin & Purpur: Paldea, Reittiere und Teratypen vorgestellt

Switch

Am 18. November 2022 ist es soweit, ihr Trainer könnt in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur die Paldea-Region unsicher machen. Um die Vorfreude weiter zu schüren, hat die Pokémon Company nun einen neuen Trailer veröffentlicht, der nicht nur die Spielwelt zeigt, sondern auch zwei neue Monster in den Fokus rückt: Koraidon und Miraidon. Eines der beiden legendären Biester wird euch als Reittier fungieren und sie ändern ihre Form je nach Umgebung. An Land sind sie Motorräder, zu Wasser bewegen sie sich durch Brustschwimmen vor und in der Luft nutzen sie ihre Flügel.

Ihr seid Schüler an einer Akademie, wo ihr euch Klassenkameraden und Lehrer habt. Ob das System so ausgearbeitet sein wird wie bei Fire Emblem - Three Houses bleibt allerdings abzuwarten. Weiter wird von einer Schatzsuche gesprochen, auf dir ihr euch alleine oder mit anderen Spielern begeben werdet. Wie genau diese aussieht, das gilt es noch herauszufinden. Aufgeteilt wird die Geschichte in drei Säulen. Eine davon sind die klassischen Arenen, die ihr nun wohl in beliebiger Reihenfolge angehen könnt. zu den anderen zwei Geschichten hält sich die Pokémon Company noch bedeckt. Ihr erkundet während eures Abenteuers grüne Wiesen, verschneite Felder und auch hohe Gebirgsketten. Der Abwechslungsreichtum der Umgebungen soll in Karmesin und Purpur noch einmal deutlich gesteigert werden.

Eure Monster können über eine neue Mechanik nun noch mächtiger werden. Die so genannte Terrakristallisierung lässt eure Pokémon wie Edelsteine glänzen, jedes Monsterchen kann diese Technik nutzen. Manche Tierchen ändern sogar ihren Typ, abhängig ist das von ihrem Tera-Typ. Hier könnt ihr also noch mehr sammeln. Seltene Arten findet ihr in den Teratyp-Raids, die ihr mit bis zu drei anderen Spielern angehen könnt, wie den Rest von Karmesin und Purpur auch. Anders als in vorherigen Serienteilen dürft ihr in eurem eigenen Timing angreifen oder Items nutzen, ihr müsst also nicht auf eure Verbündeten warten.