Check von SupArai

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

https://www.youtube.com/watch?v=bLUsjzbtBrQ

Industrieanlagen dürfen nicht im Einzugsgebiet eurer Hauptgebäude liegen und werden „outgesourct“.

Der Anfang will gut geplant sein

Der Stadtteil Lippstadt Süd ist noch ausbaufähig und bietet den Bewohnern im Einzugsgebiet aktuell zu wenig Arbeitsplätze – was sie unzufrieden macht.

Lust und Frust im Baualltag

Die Routenplanung sieht auf den ersten Blick recht einfach aus, die Funktion der einzelnen Haltebedingungen in Verbindung mit dem „Transportgut“ wird aber nirgends erklärt.

Mein bislang gelungenstes Streckennetz im Überblick.

Die Bahn kann

Aufbauspiel im Early Access für PC

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 21,99 Euro

In einem Satz: Forderndes Aufbauspiel im Early Access, das komplett auf die Bahn als Transportmittel setzt.

Am 28. Juli startete das Aufbauspielbei Steam in den Early Access. In dem Titel beginnt ihr mit einer kleinen Siedlung, die zu einer florierenden Stadt werden soll. Stetig wachsen die Bedürfnisse eurer Bewohner und damit alle glücklich und zufrieden sind, gilt es immer hochwertigere Waren und Güter heranzuschaffen. Als einzige Transportoption steht euch dafür die Eisenbahn zur Verfügung. Als regelmäßiger Nutzer dieses Verkehrsmittels frage ich mich: Kann das funktionieren?Zu Spielbeginn platziert ihr die Lagerhalle, einen sehr wichtigen Knotenpunkt. Hierhin liefert ihr Grundrohstoffe wie Holz und Wetzsteine. Anschließend verteilt die Lagerhalle diese Ressourcen automatisch an eure Siedlungen. Die Verteilung anderer Güter wie zum Beispiel Kohle, Treibstoff für eure Züge, müsst ihr wiederrum organisieren. Die Kunst besteht im Spielverlauf darin, den Warenkreislauf aufrecht zu erhalten, an die benötigte Menge sowie an die Bedürfnissen eurer Bewohner anzupassen.Anschließend sucht ihr euch ein Plätzchen für das Dorfgemeinschaftshaus, das Herz eurer Siedlung. Mit Aufbauspiel-bewährten Rechteckkonstruktionen errichtet ihr anschließend Wohnhäuser, Wassertürme, Fischereihäfen, Lager und verbindet jedes Gebäude mit einer Straße. Sehr wichtig sind natürlich die Bahnhöfe mitsamt Gleisanlage: Nur so gelangen eure Arbeiter zu den ausgelagerten Industrieanlagen und die gewünschten Güter zu eurer Siedlung.Das Platzieren der wichtigen Gebäude unterliegt dabei strengen Regeln: Dorfzentrum und Lagerhalle benötigen weiträumig Abstand voneinander, und auch sämtliche Industriestandorte müssen außerhalb deren Einzugsgebiet liegen. Sweet Transit greift hier zu einem spielmechanisch verständlichen Ansatz, schließlich soll ich ein Transportsystem errichten. Allerdings zwängt mich die Design-Entscheidung auch in ein konstruiertes, unnatürliches Szenario.Schnell tummeln sich auf eurem Streckennetz mehrere Züge mit unterschiedlichen Ladungen und Zielbahnhöfen, die es zu koordinieren gilt. Im freien Spiel – ich habe für diesen Check ausschließlich diesen Modus gespielt – schaltet ihr nach dem Erreichen vorgegebener Meilensteine zudem immer neue Bauoptionen frei. Diese möglichst elegant in das bestehende System einzubauen macht schon Spaß.Damit auf der Schiene kein oder möglichst wenig Chaos ausbricht, gibt euch Sweet Transit ein Signal-System an die Hand. Damit unterteilt ihr Strecken in Abschnitte und regelt Vor- und Durchfahrten. Leider habe ich die Funktionsweise dieses Systems auch nach 13 Stunden Spielzeit nicht begriffen. Zwar versucht das Tutorial mir das Grundprinzip mit Hilfe übersichtlicher Signal-Puzzles verständlich zu machen. Aber übertragen kann ich die abstrakten Rätsel auf die konkreten Situationen in der Spielwelt nicht.Ein weiteres Ärgernis ist die Bedienung des Interface: Viele Funktionen in den Menüs bleiben unerklärt. Und wenn ein Plan nicht funktioniert, ein Befehl nicht ausgeführt wird suchte ich meist vergeblich nach dem Grund. Neben dem Spielen verbrachte ich somit viel Zeit im Steam-Hilfebereich und mit externen Guides. Ich hoffe, dass die Entwickler die Ingame-Oberfläche und einige Bedienelemente im Laufe des Early Access überarbeiten, klarer strukturieren und Features besser erklären.Sweet Transit läuft bislang trotz Early Access stabil, allerdings nicht fehlerfrei. Wobei mir ehrlich gesagt oft nicht klar war, ob das Problem an meinen Vorgaben lag, oder ob es sich um Bugs handelte. Deutlich am Spiel lag es jedoch, als ein Zug die Transportvorgaben plötzlich nicht mehr ausführte und infolgedessen meine komplette Produktion einbrach. Ein Neustart behob das Problem glücklicherweise. Der Umfang ist aktuell noch überschaubar: Neben den Tutorials und dem freien Modus steht euch derzeit mit Paris lediglich ein Szenario zur Verfügung.Nach drei Stunden Spielzeit war ich bedient und angenervt von Sweet Transit. Ständig funktionierte etwas nicht wie geplant. An allen Ecken und Enden vermisste ich Komfort und Klarheit. Trotz allem hatte ich Spaß bei der Planung und dem Bau des Streckennetzes, bei der Vergrößerung meiner Siedlung und den Ansporn, neue Bauoptionen in mein System einzubinden. Mit Hilfe des Internets, selbst verordneter Geduld und nach mehreren Neustarts kamen auch die Erfolge und meine (übersichtliche) Lok-Flotte zog verlässlich ihre Bahnen.Derzeit glaube ich, Sweet Train zu verstehen. Ich glaube zu wissen, wie es funktioniert. Mit Ausnahme des Signal-Systems, hier hilft mir nur Trial-and-Error – zumindest manchmal. Allerdings weiß ich um meine begrenzten Kompetenzen im logischen Denken und befürchte, dass mir Sweet Transit bald meine Grenzen aufzeigen wird. Denn der Titel ermöglicht mit dem Signal-System komplexe Lösungen auf engstem Raum und ich gehe davon aus, dass es mit zunehmendem Spielverlauf immer wichtiger wird, die effektivsten Lösungen zu finden.Was dazu führen könnte, dass der Aufbauteil zwar weiter das Fortschritt-bringende Spielelement ist, das Lösen der Logik-Puzzles im und um das Transportnetz jedoch die wahre Herausforderung werden. Auf der Ebene funktioniert Sweet Transit meiner Meinung auch jetzt schon sehr gut. Damit der Einstieg weniger holprig ausfällt, gehen die Entwickler die Baustellen Interface und Spielerführung im Laufe des Early Access hoffentlich noch an.