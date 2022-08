Logitech entwickelt mit Tencent Cloud-Gaming-Handheld

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Computerzubehör-Hersteller Logitech hat eine Partnerschaft mit der Spielesparte des chinesischen Technik-Titanen Tencent angekündigt. Ziel der Partnerschaft sei es, einen eigenen Handheld an den Markt zu bringen, genauer gesagt einen "Cloud-Gaming-Handheld". Die portable Spielehardware scheint also vorrangig auf Spiele-Streaming ausgerichtet und soll mit bestehenden Services kompatibel sein, so arbeite man mit den Teams von Xbox Cloud und Geforce Now.

Das Hardware-Wissen von Spiele-Label Logitech G soll so auf die Software-Erfahrung von Tencent Games treffen. Die Ankündigung enthält glühende Worte über Cloud-Technologie und die Partnerschaft, allerdings noch keine Bilder zum Design oder Angaben zu den Spezifikationen. Der Cloud-Handheld soll aber noch im Laufe des Jahres auf den Markt kommen.