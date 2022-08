PM: Diese PS4- und PS5-Indie-Titel erscheinen im August 2022 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist August und es geht heiß her – und das nicht nur im Freien. Diesen Monat* kommt eine Flutwelle an tollen neuen Indie-Spielen für PS4, PS5 und PSVR auf euch zu, die eine große Vielfalt an Genres und Spielstilen abdeckt. Hier gibt es verrückten Action-Sport, todesverachtende Stunts, fremdartige Welten und sogar einen entspannten Insel-Urlaub… und das ganz ohne Sonnenbrandrisiko. Seht euch die Indie-Highlights dieses Monats an, um euren neuen Liebling zu finden!

Es wird Zeit für ein Kampfgemetzel mit gigantischem Ausmaß. Passion Republic Games präsentiert GigaBash, einen brandneuen Multiplayer-Arena-Brawler für PS4 und PS5, bei dem größer definitiv besser bedeutet. Die Menschheit hat großen Mist gebaut, als sie uralte verbotene Technologie aufdeckte, die riesige, gewaltige Monster auf der ganzen Welt erscheinen ließ. Diese Kaiju möchten nun auf die einzige Art und Weise kämpfen und feiern, wie sie es gewohnt sind: indem sie gewaltige Zerstörung verursachen. Kämpft zusammen mit bis zu drei anderen Spielern als riesiger Mecha oder gigantisches Monster. Nutzt schnelle Bewegungen und einzigartige Fähigkeiten, um euer Können zu beweisen. Funktioniert Gebäude, Sehenswürdigkeiten und Teile der Infrastruktur um und nutzt sie als persönliche Kampfwaffen, um anschließend eure gesammelte Giga-Energie einzusetzen, mit der ihr euch in das ultimative S-Klasse-Monster verwandelt. Ab dem 5. August ist keine Stadt sicher!

Erscheinungsdatum: 5. August 2022 | Herausgeber: Passion Republic Games | PS4, PS5

Als ein hilfloses, kleines Lamm von einem geheimnisvollen Fremden namens „The One Who Waits“ (Der, der wartet) vor dem Tod bewahrt wird, erwacht in ihm ein neu entdeckter Glaubenseifer für seinen Retter. Jetzt muss es seine eigene Herde hingebungsvoller Anhänger zusammentreiben. Dieses mit rabenschwarzem Humor gespickte Action-Adventure-Strategie-Spiel von den wunderbar verrückten Köpfen bei Massive Monster lässt euer Schaf auf der Suche nach potenziellen Konvertiten die Welt durchqueren. Während ihr eure Botschaft verbreitet, müsst ihr euch mit zahlreichen Bedrohungen auseinandersetzen, die von der Umgebung und von rivalisierenden Religionsführern ausgehen. Versammelt Anhänger, baut Glaubenshäuser, haltet Predigten, führt Rituale durch und zeigt keine Nachsicht für falsche Propheten, die die Herzen und Gedanken der Bevölkerung besudeln. Findet eure Berufung, wenn Cult of the Lamb am 11.August 2022 für PS4 und PS5 erscheint.

Erscheinungsdatum: 11. August 2022 | Herausgeber: Devolver Digital | PS4, PS5

Ein weiser Mann sagte einst, man soll „an das Herz der Karten glauben.“ Das ist auch ein ziemlich guter Ratschlag für Inscryption, das neueste Werk von Daniel Mullins Games, da euer Leben hierbei in einer bizarren und furchterregenden Kartenspiel-Welt festgehalten wird. Gefangen in einer Hütte ohne jegliche Informationen darüber, wer ihr seid oder wie ihr dort hingekommen seid, seid ihr den Launen von Leshy ausgesetzt, einem geheimnisvollen Wesen, das euch durch das Spielen seines Kartenspiels die Erlösung verspricht. Mithilfe einer Handvoll freundlicher Kartenkreaturen müsst ihr Kartendecks bauen, um in diesem bizarren Spiel siegreich hervorzugehen und einen Ausweg zu finden. Einzigartige Funktionen wie Geräusche aus dem Controller-Lautsprecher und Stimmungslicht verstärken den Horrorfaktor, und PS5-Spieler erleben zudem ergänzend haptisches Feedback für noch… intensivere Momente. Stürzt euch ab dem 30. August in die Dunkelheit voller Kartendecks.

Erscheinungsdatum: 30. August 2022 | Herausgeber: Devolver Digital | PS5

Skatet… oder sterbt! Als Nachfolger für das Hit-Skating-Adventure OlliOlli World liefern die Trick-Experten von Roll7 eine beträchtlich düsterere Interpretation der Rollersport-Welt. In einer trostlosen, Retro-dystopischen Zukunft braucht die Weltbevölkerung eine Ablenkung von dem sozialen und politischen Konflikt um sie herum, also wendet sie sich an den heißesten Sport der 2030er: Rollerdrome. Schlüpft in die Rollschuhe des angehenden Rollerdrome-Superstars Kara Hassan und bereitet euch auf einen erbitterten, rasanten Kampf mit Köpfchen, Waffen und Stil vor. Lernt, wie ihr die jubelnde Menge mit coolen Tricks beeindruckt, während ihr schwer bewaffneten Gegnern ausweicht und mithilfe eures eigenen Arsenals zurückfeuert. Nutzt dabei PS5-Features wie 3D-Sound und haptisches Feedback, um eure Kampffähigkeiten zu verbessern. Bleibt lieber in Bewegung, denn in Rollerdrome wird man schnell eliminiert – und das ist gar nicht schön! Bereitet euch darauf vor, die Arena am 16. August auf PS4 und PS5 zu betreten.

Erscheinungsdatum: 16. August 2022 | Herausgeber: Private Division | PS4, PS5

Als Dante Alighieri sein Meisterwerk Die Göttliche Komödie über das Leben nach dem Tod schrieb, vergaß er aus Versehen den Teil des Fegefeuers, bei dem man durchs Golfen für seine Sünden büßen muss. Glücklicherweise (?) könnt ihr in Chuhai Labs‘ Cursed to Golf für PS4 und PS5 euer eigenes 18-Loch-Golfspiel-Fegefeuer erleben… ohne dafür im echten Leben sterben zu müssen! Eine bezaubernd gruselige 2D-Pixel-Grafik führt euch durch die herausfordernden, prozedural generierten Höllen-Löcher, die voller bizarrer Gefahren stecken. Nutzt Ass-Karten aus dem gespenstischen Golfladen „Eterni-tee“, um eure Schläge auf übernatürliche Weise aufzuladen, und freundet euch mit den Seelen legendärer Caddies an! Wenn Cursed to Golf am 18. August erscheint, werdet ihr jegliche Hilfe benötigen, um diesem Lob-Limbus zu entkommen.

Erscheinungsdatum: 18. August 2022 | Herausgeber: Thunderful Games | PS4, PS5

Uns ist allen bewusst, dass man es als Teenager schwer hat. Aber die peinlichsten Lebensjahre auf einem anderen Planeten verbringen? Das setzt dem Ganzen die Krone auf! I Was a Teenage Exocolonist von Entwickler Northway Games ist eine genreübergreifende Mischung aus Rollenspiel, Strategiespiel, Visual Novel und Deckbuilding-Kartenspiel, die in einer entlegenen Sci-Fi-Zukunft spielt. Auf der wunderschön illustrierten, fremdartigen Welt „Vertumna“ werdet ihr versuchen, die Höhe- und Tiefpunkte eurer Jugendjahre zu bewältigen. Dies tut ihr über ein einzigartiges Sammelkartenspielsystem – eure Kartenauswahl beeinflusst, wie ihr Freundschaften schließt, Lebenskompetenzen erlangt, Arbeit findet und sogar wie ihr euch das erste Mal verliebt. Wie werden die Entscheidungen, die ihr trefft, euer Erwachsenenleben beeinflussen? Mit 30 Enden und über 800 einzigartigen Story-Ereignissen werdet ihr euch danach sehnen, eure Jugendjahre immer wieder aufs Neue zu erleben. Genießt eure Reise durch die Blüte der Jugend ab dem 25. August.

Erscheinungsdatum: 25. August 2022 | Herausgeber: Finji | PS4, PS5

