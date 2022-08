PM: Neu im Xbox Game Pass: Ghost Recon Wildlands, Turbo Golf Racing, Two Point Campus und vieles mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Stell Dir eine Welt vor, in der Du jederzeit und überall Dein Lieblingsspiel zocken kannst: Du beginnst Dein Abenteuer auf der Konsole und setzt es auf Deinem Smartphone, PC oder TV fort. Es ist egal, ob Du zuhause spielst, im Bus oder während Du auf Dein Essen im Restaurant wartest – das ist die Welt des Xbox Game Pass. Hier findest Du die aktuellen Spiele, Updates und Perks, die Dein Gaming-Erlebnis noch besser machen. Verlier also keine Zeit und wirf direkt einen Blick auf die neuen Inhalte.

Ghost Recon Wildlands (Cloud, Konsole und PC)

Betrete eine riesige offene Spielwelt, die zur Erkundung einlädt. Stelle Dich anspruchsvollen Operationen zur Zerschlagung eines Kartells und entscheide, auf welche Art und Weise Du ihnen das Handwerk legst. Benutze jede erdenkliche Kombination von Waffen, Fahrzeugen und Taktiken, um Einrichtungen des Kartells zu zerstören und im Herzen seiner Führungsriege zuzuschlagen.

4. August – Shenzhen I/O (PC)

[email protected] – In diesem Endlos-Puzzler dreht sich alles um die Programmierung schlauer Schaltkreise voll verschiedener Komponenten. Inspiriert von dem Arbeitsalltag von Elektro-Ingenieur*innen schickt Dich das Spiel in das Shenzhen der nahen Zukunft. In der chinesischen Metropole beschäftigen sich die Bewohner*innen mit der Herstellung und Optimierung der Elektronik-Komponenten, die überall auf der Welt benötigt werden.

4. August – Turbo Golf Racing (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

[email protected] – Turbo Golf Racing ist ein rasantes Sportspiel im Arcade-Stil. Fahre mit getunten Golf-Carts, chippe, putte oder schlage Deinen Riesenball und besiege Deine Freund*innen – pünktlich zum Start im Xbox Game Pass. Individualisiere Dein Fahrzeug, um Dir den entscheidenden Vorteil zu verschaffen – mit neuen Reifen, Spoilern, einer anderen Karosserie und mächtigen Boostern.

9. August – Two Point Campus (Cloud, Konsole und PC)

Von den Macher*innen von Two Point Hospital kommt Two Point Campus – pünktlich zum Release im Xbox Game Pass. In dieser witzig wuseligen Simulation erbaust Du den Campus Deiner Träume. Wie wäre es mit einer U-förmigen Hecke im Garten? Oder stille Deinen Hunger nach Bildung am Brunnen des Wissens (Hinweis: Kein Trinkwasser!) und erfreue Dich am Glanz Deiner eigenen Perle der Weisheit.

11. August – Cooking Simulator (Cloud, Konsole und PC)

Erreiche den ultimativen Chefkoch-Status und übernimm die Kontrolle über eine glänzende, realistische Küche mit allen notwendigen Geräten auf höchstem Niveau. Schalte mehr als 80 Rezepte frei, meistere das Handwerk und nutze Dutzende von Zutaten, um echte Gerichte zuzubereiten – alles mit einer Prise Physik!

11. August – Expeditions: Rome (PC)

In diesem rundenbasierten RPG entscheidest Du über das Schicksal des antiken Roms. Du eroberst fremde Länder und navigierst Dich durch das politische Intrigen-Labyrinth des Senats. Kämpfe Seite an Seite mit Deinen Prätorianern, führe Deine Legion zum Sieg oder wähle Deinen eigenen Weg – doch Vorsicht, alle Deine Entscheidungen haben ihre Konsequenzen. Wie wirst Du die Zukunft Roms formen?

11. August – Offworld Trading Company (PC)

[email protected] – Der Mars wurde kolonialisiert und die größten Firmen der Erde beginnen, den Handel mit dem roten Planeten zu subventionieren. Gründe Deine eigene Firma und erkämpfe Dir in dieser interstellaren Echtzeitstrategie die Führung auf einem völlig neuen Markt, der sich rasant weiterentwickelt.

Jetzt verfügbar – Citizen Sleeper Episode One: Flux

Flux ist das erste DLC zu Citizen Sleeper, das ab sofort komplett kostenlos verfügbar ist. Tauche in eine neue Story ein und spiele Dich durch drei verschiedene Episoden. Der Druck im Helion-System hat die ersten Schiffe einer Flüchtlingswelle nach Erlin’s Eye gebracht. Sie werden Deine Hilfe brauchen, Sleeper.

Jetzt verfügbar – Sniper Elite 5: Landing Force Mission and Weapon Pack

Dieses jüngste Update beinhaltet die brandneue Mission Landing Force und zwei zusätzliche Waffen: die D.L. Carbine Rifle und die PPSH-Submachine Gun. Außerdem kannst Du die neue PvP-Karte Flooded Village kostenlos ausprobieren. Detaillierte Informationen findest Du hier.

4. August – Sea of Thieves: Season Seven

Es wird Zeit, Deinem Status als Kapitän*in gerecht zu werden. Gib Deinen Schiffen epische Namen, dekoriere sie mit neuen, handverlesenen Schätzen, die Du auf Deinen Abenteuern sammelst und schalte Meilensteine frei. Freue Dich außerdem auf die Fortsetzung der storygetriebenen Abenteuer und auf neue saisonale Belohnungen – all das und noch mehr ist in Sea of Thieves: Season Seven enthalten.

Du möchtest noch mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks im August? Dann besuche die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar – Fall Guys: Coconut Milk Costume

Entspanne, gönn Dir einen Drink und stürze Dich in die verrückten Abenteuer des Blunderdome. Mit Deinem neuen Coconut Milk Costume versetzt Du nicht nur Dich, sondern auch Deine Mitstreiter*innen in die ultimative Urlaubslaune.

11. August – Skate 3: Upgrade Bundle

Erlebe noch mehr Skate 3 mit dem neuen Upgrade-Bundle. Enthalten ist das Skate Create Upgrade Pack, das Maloof Money Cup 2010 NYC Pack und der Black Box Distribution Skate Park.

16. August – The Elder Scrolls Online: Noweyr Pack

Reise stilecht durch die Welt von Tamriel mit Deinem neuen verzauberten Mount, dem dazu passenden Pet und zwei Crates, die randvoll mit neuen Rewards für Deine Sammlung sind. Um diesen Perk zu beanspruchen, benötigst Du das Basisspiel The Elder Scrolls Online.

