Nine Noir Lives: Point & (C)Lick mit Detektivkatze im launigen Trailer

PC MacOS

Pünktlich zum Catday hat das südafrikanische Indie-Studio Silvernode Games einen neuen Trailer zum klassischen Adventure Nine Noire Lives veröffentlicht. Darin löst ihr mit dem antropomorphen Katzendetektiv Cuddles Nutterbutter einen Noir-Fall.

Der Trailer steht unter dem Motto Point-and-Lick, denn euer Ermittler im Dauerkater-Zustand kann mit der Umgebung interagieren, indem er Dinge und Personen anleckt.

Nine Noir Lives erscheint am 7. September 2022 via Steam und GOG.