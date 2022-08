PM: NACON ist auf der gamescom 2022 dabei (Bigben Interactive)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

NACON verkündet seine Teilnahme an der gamescom 2022 am 24., 25. und 26. August 2022 im Kongresszentrum Koelnmesse in Köln. Auf diesem wichtigen jährlichen Kongress für die Videospielindustrie wird NACON seinen Partnern und der Presse acht Spiele und diverses Zubehör präsentieren. Vertreterteams der einzelnen Studios werden vor Ort sein, um ihre Projekte vorzustellen und Interviewfragen zu beantworten. Auch die Zubehörteams von NACON und RIG werden anwesend sein und ihre neuen Produkte vorführen. Die Spiele und das Zubehör von NACON können am Marketpoint in Halle 2.1, Stand A010 entdeckt werden.

Auf der gamescom 2022 wird ebenfalls eine große Menge an neuem Zubehör vorgestellt werden.

Der DAIJA Arcade Stick, dessen PS4-Version bei Fans von Fighting Games aufgrund der Qualität der Komponenten und des Designs sehr beliebt war, wird Ende des Jahres für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Außerdem werden neue Versionen des Revolution X Pro Controllers, in den Farben White, Camo Forst und Camo Urban, und des Pro Compact Controllers, in den Farben Rot und Blau, vorgestellt, darunter der Colorlight, der dieses Jahr erstmals auf der NACON Connect gezeigt wurde und Billionen von Anpassungsmöglichkeiten der LEDs bietet.

Auch für die Switch wird es einiges an neuen Farben und neuem Zubehör geben. So werden unter anderem neue offiziell lizenzierte Taschen u.a. mit Motiven von bekannten Spielen sowie das Switch Headset V1 in unterschiedlichen neuen Designs vorgestellt.

Auch das Cloud-Gaming-Segment wird mit den MGX- und MGX-Pro-Smartphone-Controllern, die am Stand präsentiert werden, gut bedient. Der MGX- und MGX-Pro werden in den Farben Camo Urban und Camo Forest vor Ort zu finden sein. Außerdem werden die neuen iOS-fähigen MGX-Holder präsentiert.

Schließlich wird auch die neue PRO-Serie von RIG vertreten sein. Die neuen Headsets – das 300 PRO, 500 PRO und 800 PRO – können direkt am NACON-Stand ausprobiert werden. Unter anderem werden auch das RIG 500, das RIG 700 und das RIG 200 ausführlich vorgestellt. Ein kleines Highlight wird das Micro RIG M100 HS in schwarz sein.