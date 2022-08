Japan-Dokus 2018 Folge 6/15: Yokohama, Tor zur Welt – frei für alle

Millionenstadt im Schatten Tokios

Teaser Das Crowdfunding für die 2022er Japan-Doku ist in vollem Gang. Zu dem Anlass machen wir nach und nach die 15 Folgen der Japan-Dokus 2018 in 1080p frei verfügbar. Folge 06 nimmt euch mit nach Yokohama.

Aktion: Japan-Dokus 2022 19665€ 12000 Tokio&Chiba 19500 Osaka&Kyoto 24500 In die Natur! 29500 Hiroshima & Fukuoka 33000 Tsushima 36000 Making Of Smartphone-Nutzer: Bitte Querformat nutzen, um den ganzen Balken zu sehen. Klickt auf eine der Medaillen, um via PayPal (per Guthaben, Lastschrift oder Kreditkarte) zu zahlen. Pro Medaille werden GGG (was ist das?) vergeben: für 5 Euro 100 GGG, 10 Euro 200 GGG, 25 Euro 500 GGG, 50 Euro 1000 GGG, 100 Euro 2000 GGG. Zur Registrierung geht es hier. zahle 5€ zahle 10€ zahle 25€ zahle 50€ zahle 100€ zahle 250€ Alternativ könnt ihr uns auch eine Überweisung direkt auf unser Konto schicken; schreibt "Japan-Dokus 2022" hinter eure Usernummer (siehe Profil):

Seit 2018 waren die Japan-Dokus 2018 nur für Crowdfunder und Käufer verfügbar. Nun veröffentlichen wir die 1080p-Varianten frei für alle (das Making Of bleibt jedoch kostenpflichtig). Wenn sie euch gefallen, macht beim Crowdfunding für die Japan-Doku 2022 mit – und sichert euch alle 2022er Folgen zum Vorzugspreis von 10€ (nur bis Reisestart!).

Wer möchte, kann außerdem die 2018er Dokus in 4K erwerben, inklusive zahlreiche Extras. Auch das extralange Making Of (Folge 16) sowie etliche Extras sind dann enthalten.

Yokohama könnte die „wichtigste unbekannte Stadt Japans“ sein. Ohne jeden Zweifel ist sie die größte, geschlagen nur von Tokio, mit der (und einigen weiteren Städten) zusammen sie eine Mega-Metropolregion mit rund 35 Millionen Menschen bildet. Nach Yokohama verschlug es Ende März unseren nebenberuflichen Japan-Experten, und zwar – von Durchfahrten gen Kamakura, Enoshima oder Osaka abgesehen – zum ersten Mal.

Yokohama ist eine Hafenstadt, die es noch Mitte des 19. Jahrhunderts gar nicht gab. Doch nachdem Commodore Perry 1853 in der Nähe mit dem Auftrag ankerte, die japanische Regierung zur Öffnung ihres seit 220 Jahren isolierten Landes zu zwingen (er ankerte nicht mit einem Zivilschiff, sondern mit zwei Dampf-Kanonenbooten und zwei weiteren Kriegsschiffen dort...), kam eine ungeheure Entwicklung in Gang. Eigentlich wollten die US-Amerikaner einen näher an Edo – Tokio – gelegenen Hafen „öffnen“, doch dem Shogun war das wohl zu brenzlig, weswegen er das etwas südwestlich befindliche Yokohama ausbauen ließ.

In dieser Dokufolge spürt Jörg dieser Historie nach – ist aber wie immer auch schlicht an schönen oder ungewöhnlichen Bildern interessiert. Urteilt selbst, ob ihm das gelungen ist.

Fun Fact: Passend zur Video-Beschreibung ausnahmsweise nichts Selbsterlebtes, sondern etwas Historisches: Da außer den Holländern (und eingeschränkt den Engländern) „Westler“ nicht gut gelitten waren in der Ära der Abschottung des Tokugawa-Shogunats, gab es wenige Informationen über Japan und seine politische Struktur. Perry las vor seiner Expedition, was es zu lesen gab, machte aber dennoch einen ziemlichen Fehler: Selbst nach seinem zweiten Besuch 1854 (bei dem der Vertrag von Kanagawa geschlossen wurde, der Perrys Mission mit Erfolg krönte) soll ihm eines nicht klargewesen sein: Mit wem er da eigentlich verhandelt hatte. Er glaubte, mit imperialen Abgesandten zu sprechen, und auch die von ihm überbrachten Briefe des amerikanischen Präsidenten waren an „Ihre Kaiserliche Hoheit“ gerichtet – die Macht in Japan hatte jedoch seit Hunderten von Jahren der Shogun inne, nicht der Kaiser in Kyoto. Ironischerweise trug die von Perry erzwungene „Öffnung“ dann direkt zum Niedergang des Shogunats bei.



Mancher von euch ist schon virtuell durch Yokohama gewandert im 2019 erschienenen Yakuza - Like A Dragon. In diesem kurzen Video-Special seht ihr einige Wahrzeichen von Yokohama in Yakuza 7 und in der Realität im Direktvergleich.