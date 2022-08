Microsoft testet Familien- und Freunde-Abo im Game Pass Ultimate

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Microsoft hat vor zwei Tagen auf Xbox Wire offiziell verkündet, dass ein spezieller Familien- und Freunde-Tarif für den Xbox Game Pass Ultimate in ausgewählten Ländern und über einen befristeten Zeitraum getestet werden soll. Das neue Abo, das sich nur an Teilnehmer des Insider-Programms richtet, ist vorläufig nur in Irland und Kolumbien verfügbar. Nur der Hauptabonnent muss im Insider-Programm sein, die bis zu vier weiteren Personen müssen lediglich einen Microsoft-Account besitzen und sich im selben Land befinden.

In Irland beispielsweise kostet das neue Abo 22 Euro, was bei fünf Personen einen monatlichen Preis von 4,40 Euro pro Kopf ergibt. Das klingt erstmal um einiges günstiger als die bisher veranschlagten 12,99 Euro pro Monat. Mit einer Ausweitung des Gruppentarifs auf weitere Länder ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu rechnen. Ein Termin hierfür steht aktuell aber noch nicht fest.

Da die Aktion momentan auf die Xbox Konsole beschränkt ist und die Familienangehörigen beziehungsweise Freunde zwar über PC und Mobilgeräte per Cloudgaming auf das Game-Pass-Angebot zugreifen können, steht dennoch nicht fest, ob das Game Pass Ultimate Abonnement für PC ebenfalls den neuen vergünstigten Tarif beinhalten wird.

Für Windows-11-Nutzer hat Microsoft auch ein neues Feature präsentiert: das Game Pass Widget. Das kleine Software-Frontend ist noch eine Preview, soll aber auf dem Desktop schnellen Zugriff auf den Game Pass gewähren, neueste Nachrichten pushen, Reviews präsentieren und die letzten Zu- und Abgänge im Spieleangebot sowie weitere Funktionen für den Abonnenten bieten.