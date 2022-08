Green Hell: Update ermöglicht euch Tierzucht und Haustiere

PC Switch XOne Xbox X PS4

Das Survival-Spiel Green Hell (im User-Artikel) wurde heute per Update um neue Inhalte ergänzt. Animal Husbandry, zu deutsch Tierzucht, ermöglicht euch zukünftig, einige Tiere zu fangen und in einem Gehege unterzubringen. Kümmert ihr euch gut um die gefangenen Capybaras, Nabelschweine oder Tapire - hierzu gehören ausreichend Futter und regelmäßige Gehegereinigung - werden sie zu euren Haustieren. Haltet ihr ein männliches und weibliches Exemplar, steht euch tierischer Nachwuchs ins Haus.

Mit dem Blasrohr steht euch zudem eine neue Waffe zur Verfügung, dank der ihr die Tiere per Pfeil betäubt. Eine weitere Neuerung ist der Bienenstock. In ihm siedelt ihr euer eigenes Bienenvolk an und versorgt euch zukünftig unkompliziert mit Honig. Einen Überblick über die neuen Features erhaltet ihr ebenfalls im unten eingebetteten Trailer und in der englischsprachigen Ankündigung bei Steam.