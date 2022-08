Grindstone: XXL-Update Cosmic Darkside bringt neue Feinde aus dem All

PC Switch iOS MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Capybara Games hat das bisher größte Update für den blutigen Puzzler Grindstone veröffentlicht. Die Cosmic Darkside genannte kostenlose Inhalts-Erweiterung will euch vor neue Herausforderungens stellen, indem es neue Twists in die bekannten Levels einführt.

Habt ihr Level 200 in Grindstone erledigt, könnt ihr mit der neuesten Spielversion ein New Game Plus starten. Das schaltet die Cosmic Darkside mit neuen Weltall-Biomen frei und zwei Schrecken aus dem All erweitern die Riege an Feinden, dafür gibt es aber auch neue Ausrüstung zu erbeuten.