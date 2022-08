Multiversus: Erstes Update bringt Stage aus Rick & Morty

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Warner Bros. Interactive hat mit einem Update eine erste weitere Karte für die Open Beta des an Super Smash Bros. erinnernden Prüglers Multiversus veröffentlicht. In dem Free2Play-Titel geben sich allerhand Figuren aus Universen auf die Mütze, an denen Warner Bros. Interactive die Rechte hält. Das betrifft TV-Cartoon-Versionen von DC-Superhelden wie Batman und Wonder Woman, klassische Charaktere wie Bugs Bunny und Figuren aus moderneren Zeichentrick-Serien wie Steven Universe, aber auch vergleichsweise schräge Gastauftritte wie Arya Stark aus Game of Thrones und Lebron James.

Bald sollen zudem die Titelhelden aus Rick & Morty die Charakterriege erweitern. Eine von jener Serie inspirierte Stage hat nun über das besagte Update den Weg ins Spiel gefunden. Das wurde allerdings nicht einfach so veröffentlicht, sondern war an eine Community-Challenge gekoppelt. 10 Millionen Mal sollten Gegner aus dem Ring gestoßen werden, damit die Stage freigeschaltet wird. 3 Stunden später wurde die Herausforderung bereits als erfüllt ausgerufen und der Level erschien. Das scheint die aktuell anhaltende Beliebtheit der Beta-Version von Multiversus zu belegen, die einen Tag nach dem Start über 150.000 gleichzeitige Spieler allein auf Steam verzeichnete und in dieser Kategorie alle anderen Spiele des Publishers überflügelte.

Die Monetarisierung von Multiversus basiert zum einen auf den geläufigen Mikrotransaktions-Möglichkeiten für kosmetische Skins. Zum anderen habt ihr regulär nur vier spielbare Charaktere kostenfrei zur Verfügung – welche vier es sind, ändert sich alle zwei Wochen. Kauft ihr sogenannte Gründer-Pakete, umfassen die unter anderem Charakter-Pässe, mit denen je eine Kämpferin oder ein Kämpfer dauerhaft freigeschaltet werden.