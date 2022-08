Skull and Bones: In Ubisofts Piratenspiel ist die Story Nebensache

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach langer Zeit im Bermuda-Dreieck ist Ubisofts Piratenspiel Skull and Bones vor Kurzem wieder aufgetaucht und wurde auch gleich mit einem Release-Termin bedacht. Ab dem 8. November 2022 könnt ihr als Freibeuter die sieben Weltmeere unsicher machen und eure eigene Legende schreiben.

Das scheint Ubisoft auch wirklich in den Fokus rücken zu wollen, wie aus einem Interview mit True Achievements hervorgeht. In diesem hat Game Director Ryan Barnard etwas darüber gesprochen, wie wichtig das Team die Story des Spiels sieht.

Skull and Bones ist keine Spiel mit Fokus auf der Narrative. Es gibt erzählerische Elemente, ihr werdet im Spiel wichtige NPCs kennenlernen, die wir Kingpins nennen. Die haben ihre eigenen Geschichten, die ihr erfahrt, wenn ihr eine Beziehung aufbaut, indem ihr Verträge mit ihnen angeht. Es gibt eine zugrundeliegende Story, auf deren Basis wir die gesamte Lore aufgebaut haben, sie steht aber nicht im Fokus.

Stattdessen gehe es dem Team darum, dass die Spieler ihre ganz eigene Geschichte erschaffen und genau die Art von Pirat werden, der sie sein wollen. Den Spielfortschritt bestimmt gesammelte Niedertracht, dadurch erhaltet ihr neue Blaupausen für Waffen, Schiffe, Rüstungen und mehr. Auf euren Raubzügen trefft ihr neue Charaktere und Feinde, ihr seid also euer ganz eigener Captain.

Passend dazu ist auch die Ausgangslage von Skull and Bones: Ihr startet als Schiffbrüchiger und steht effektiv mit nichts da. In der Piratenstadt Saint-Anne startet ihr mit einer kleinen Nussschale und müsst ihr nach und nach hocharbeiten, eure eigene Crew aufbauen und ein anständiges Schiff zusammenbasteln. Während der Fokus auf den Seeschlachten liegen soll, gibt es auch einiges an Land zu tun. Ihr nehmt Aufträge an, kauft neue Ausrüstung und könnt sogar auf Schatzsuche gehen, habt ihr herausgefunden, wo die Truhe denn vergraben ist.