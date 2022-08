Spieleveteranen-Podcast #279: Off-Topic 8/2022

Alles außer Spiele

Teaser Im Off-Topic-Podcast stehen jüngste Highlights und Enttäuschungen mit anderen Medien als Videospielen im Fokus: Von Klassikern der Science Fiction bis zu idiotischen Hochglanzproduktionen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das ist eine zusätzliche Episode für unsere Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Hier erfahrt ihr, wie ihr das volle Programm hören könnt: https://www.patreon.com/spieleveteranen

In bester Ballermann-Laune begrüßen die Spieleveteranen euch zu einer neuen Off-Topic-Folge, in der es wichtige Tipps zum Überleben im italienischen Straßenverkehr und Berichte über musikkulturelle Tiefschläge und Höhenflüge gibt. Bevor sie sich in die Off-Topic-Ressorts wagen, starten sie mit frischen News, aktuellen Spielberichten und eine Portion Hörerpost. In der zweiten Hälfte der Episode entdecken sie zum Beispiel heiße Motown-Oldies, schmökern in einem musikalischen Roman, studieren einen SF-Klassiker, erleben Asien nach Mitternacht und bestaunen die Hirnlosigkeit eines neuen 200-Millionen-Spektakels.

Folge 31-2022 (#279) des Spieleveteranen-Podcasts mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:38:59 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:03:14 Gemischte News: Termin und Bilder zu Tactics Ogre Reborn geleakt, Capcom hat wohlriechende Anwälte, „Modernere“ Grafik für Ultima 1 , Stray beschäftigt neben der Mod-Szene auch echte Katzen.

geleakt, Capcom hat wohlriechende Anwälte, „Modernere“ Grafik für , beschäftigt neben der Mod-Szene auch echte Katzen. 0:15:37 Was haben wir zuletzt gespielt? Stray, Strategic Command – American Civil War , As Dusk Falls .

, . 0:35:31 Die Frage zum Tage von Thomas Kaps.

0:41:26 Spieleveteranen Off-Topic

0:52:08 Musik-Ressort: Hitsville USA 1959-1991, Every Five Seconds von The Fixx .

. 0:55:26 Serien-Ressort: The Umbrella Academy , Midnight Asia , King of Stonks , The Flight Attendant , Dark Winds .

, , , , . 1:11:27 Buch-Ressort: Das Buch der Neuen Sonne von Gene Wolfe , Utopia Avenue von David Mitchell .

, Utopia Avenue von . 1:26:59 Film-Ressort: The Gray Man, Blade Runner (Final Cut in 4K Ultra HD).