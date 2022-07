Die Zankstelle: Findet Schatz - Staffel 3

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jürgen, Andreas und Christoph, das Adventure-Team des GG-User-Podcasts, melden sich mit einem neuen Spiel zurück. Nach dem Amiga-Klassiker Ooze - Als die Geister mürbe wurden und dem PC-Artventure Hexuma - Das Auge des Kal nimmt sich das temperamentvolle Trio nun ein weiteres Computer-System zur Brust.

Die drei rasanten Rätselfreunde ringeln sich durch ein außergewöhnliches Adventure und reisen mit euch in die Welt von The Yawn. Dieses 1990 nur für den C64 erschienene Textadventure der Firma Byterides lag der Golden Disk 64 bei. Die drei aufgeregten Abenteurer erleben in einer kurzweiligen Fantasy-Welt voller Gefahren so einige schräge Momente und lassen euch in ihrer gewohnt charmant-chaotischen Art daran teilhaben.

Ob die Güte und Qualität der Rätsel das Hirnschmalz der dynamischen Drei an ihre Grenzen bringt oder ob das zu häufige Durchbrechen der vierten Wand für den ein oder anderen Aufschrei sorgen wird, erfahrt ihr ab jetzt alle zwei Wochen auf allen einschlägigen Podcast-Portalen oder natürlich auf der Homepage der Zankstelle.