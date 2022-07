Köln is calling

Teaser Dieses Jahr findet die Gamescom auch wieder vor Ort in Köln statt. Ein Grund für euch zur Freude?

Nach zwei Jahren, in denen die Gamescom nur in wenig berauschender digitaler Form stattfand, geht die Gamescom 22 den Weg der Hybrid-Veranstaltung, neben Stream-Programm ist also eine Rückkehr vor Ort in der Kölnmesse geplant.

Freut ihr euch auf das Comeback? Werdet ihr selbst anreisen oder lieber aus der Ferne die Messe-Neuigkeiten verfolgen? Oder hält sich angesichts der Abwesenheit einiger größerer Namen der Spielebranche euer Interesse in Grenzen? Vielleicht gibt es auch für euch andere Gründe für Vorfreude oder beherztes Gähnen. Wie immer ihr in der Umfrage abstimmt: Teilt gerne die Gedanken zu eurer Antwort in den Kommentaren.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.