Nach der berechtigten Kritik am WoSchCa #157 erscheint die Folge nun in angepasster Form: Es gibt einen neuen Vorspann und der ursprüngliche Einstieg wurde entfernt.

Dennis hat sich in seinem jüngsten Report damit beschäftigt, was bei Remakes schiefgehen kann und – ihr werdet vielleicht überrascht sein es zu hören, da er nicht häufig darüber spricht – ist er ein riesiger Fan eines gewissen Spiels von FromSoftware in viktorianischem Setting, von dem ein Demake-Fanprojekt jüngst wieder Aufmerksamkeit erhielt. Es geht also die Politur von "Blasts from the Past" und umgekehrt einer Retro-Zeitreise mit einem eigentlich modernen Spiel. Abgerundet wird diese Zeitreise-Raserei durch einen Blick in die Glaskugel zur Zukunft von Grand Theft Auto.

