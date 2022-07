Evercade: Neue Arcade-Collections für Retro-Konsolen erschienen

andere

Für die Evercade-Gamer und Sammler unter euch gibt es seit kurzem Nachschub an neuen Arcade-Collections. Hersteller Blaze Entertainment hat am Freitag, dem 29.Juli, zwei der im April 2022 angekündigten Multi-Game-Cartridges veröffentlicht, hierbei handelt es sich namentlich um die "Jaleco Arcade 1" und "Gaelco Arcade 2".

Die Jaleco Arcade 1-Cartridge beinhaltet folgende acht Arcade-Titel:

Rod Land

The Astyanax

Saint Dragon

64th Street - A Detective Story

E.D.F. Earth Defence Force

Avenging Spirit

CyBattler

P-47 -The Phantom Fighter

Die Gaelco Arcade 2-Cartridge umfasst folgende sechs Arcade-Version:

Big Karnak

Maniac Square

Squash

TH Strikes Back - Thunder Hoop 2

Touch and Go

World Rally 2

Den im Rahmen der Ankündigung veröffentlichte Announcement-Trailer zu den zwei Spiele-Sammlungen haben wir für euch direkt unter diesen Newszeilen nachfolgend zum Anschauen bereitgestellt, dieser bietet euch aber nur einen sehr kurzen Einblick in die enthaltenen Titel.

Die beiden neuen Arcade-Collections sind zum Preis von jeweils 19,99 Euro als Cartridge mit farbiger Kurzanleitung und Plastik-Hülle für die Evercade (zum User-Artikel), Evercade VS und die später in diesem Jahr erscheinende Evercade EXP (zur News) via Amazon erhältlich.