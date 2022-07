PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 1. bis zum 5. August (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S undXbox Oneerhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Azure Striker Gunvolt 3

Smart Delivery – In der Rolle neuer und altbekannter Held*innen bezwingst Du in Azure Striker GUNVOLT 3 neue Stages und Bosse. Für alle, die die komplexe Handlung ungestört erleben möchten, bietet der Story-Modus+ eine perfekte Ergänzung zum rasanten Action-Gameplay. Freue Dich außerdem auf neue Mechaniken wie sammelbare Beschwörungen, neue Ausrüstung und vieles mehr.

After Wave: Downfall

Die außerirdischen Deathrix sind auf die Erde einmarschiert und haben mysteriöse Meteoriten hinterlassen, die eine verheerende Flut verursacht haben. Es liegt an Dir und Deinem Kampfschiff weitere Bedrohungen von der Erde abzuwenden. After Wave: Downfall ist ein bildgewaltiger Arcade-Shooter, in dem Du gegen verrückte Monster kämpfst und viele Missionen mit Deinem individualisierbaren Raumschiff bestehst.

Frogun

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Begleite Renata auf ihrer Abenteuerreise durch eine Welt voller mystischer Ruinen. Das Ziel ist es, ihre Eltern wiederzufinden. Bewaffnet mit Deiner Frogun, einem praktischen froschförmigen Enterhaken, schwingst Du Dich über Abgründe und Hindernisse. Frogun ist ein lustiger Platformer im Oldschool-Look ganz im Stile der N64-Ära.

Gale of Windoria (Konsole und PC)

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Segle mit deinem fliegenden Schiffchen Beakle auf den Winden über eine fantastische Welt. Deine Aufgabe ist es, die Tetraquarze – Quelle allen Lebens – von einer dunklen Besudelung zu reinigen. Nur wenn Du Dich auf Deiner Reise kniffligen Rätseln und düsteren Feinden stellst, wirst Du die Welt von Windoria und Deinen engsten Kindheitsfreund retten können.

Gigapocalypse

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du zerstörst alles auf Deinem Weg durch verschiedene liebevoll im Pixelstil gestaltete Schauplätze. Hast Du Dich je gefragt, wie es aussieht, wenn ein gigantisches Monster eine Stadt im Wilden Westen plattmacht? Oder wie es sich im Kampf gegen tapfere Tempelritter schlagen würde? In Gigapocalypse findest Du es heraus!

QUByte Classics: Thunderbolt

Dein Ziel ist einfach: Besiege alle Feinde, die sich Dir in den Weg stellen, bis Du den finalen Boss erreichst. Thunderbolt Collection ist eine Zusammenstellung von zwei Shoot ’em Ups, aus der 1995 exklusiv bei East veröffentlichten Serie Thunderbolt. Die QUByte-Portierung enthält die 8Bit- und 16Bit-Versionen des Spiels, beide mit offizieller englischer Lokalisierung und neuen Funktionen.

Turbo Golf Racing (Konsole und PC)

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Turbo Golf Racing ist ein rasantes Sportspiel im Arcade-Stil. Fahre mit getunten Golf-Carts, chippe, putte oder schlage Deinen Riesenball und besiege Deine Freund*innen. Individualisiere Dein Fahrzeug, um Dir den entscheidenden Vorteil zu verschaffen – mit neuen Reifen, Spoilern, einer anderen Karosserie und mächtigen Boostern.

Flying Soldiers

In Flying Soldiers kommandierst Du einen Trupp aus schrägen Vögeln – im wahrsten Sinne des Wortes. Entwickle eine schlaue Taktik und navigiere Deine fedrigen Kämpfer*innen durch einen aberwitzigen Parkour. Wirst Du die kniffligen Puzzles lösen und die Vögelchen sicher ans Ziel bringen?

Roll The Cat

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Bist Du auch schon mal mitten in der Nacht aufgewacht, weil eine Katze miaut hat? In Roll The Cat geht es genau darum. Dein flauschiges Haustier ist aus seinem Körbchen gepurzelt – jetzt liegt es an Dir, das Kätzchen zurück in sein Körbchen zu rollen.