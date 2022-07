Japan-Dokus 2018 Folge 5/15: Osaka bei Nacht – frei für alle

Seit 2018 waren die Japan-Dokus 2018 nur für Crowdfunder und Käufer verfügbar. Nun veröffentlichen wir die 1080p-Varianten frei für alle (das Making Of bleibt jedoch kostenpflichtig). Wenn sie euch gefallen, macht beim Crowdfunding für die Japan-Doku 2022 mit – und sichert euch alle 2022er Folgen zum Vorzugspreis von 10€ (nur bis Reisestart!).

Wer möchte, kann außerdem die 2018er Dokus in 4K erwerben, inklusive zahlreiche Extras. Auch das extralange Making Of (Folge 16) sowie etliche Extras sind dann enthalten.

In Folge 04, Osaka bei Tag, nahm euch Jörg Langer mit zu einigen Sehenswürdigkeiten der Kansai-Metropole und spürte den kulturellen Unterschieden zwischen Tokio und Osaka nach. Wo sich beide Städte wenig geben, ist in der Nacht: Beide bieten dem Betrachter ein neon- und LED-geborenes Lichtermeer bis zum Horizont. Jörg besucht in diesem Video mehrmals Namba/Dotonbori, macht die Osaka Station unsicher (falls er sie findet, sie heißt nämlich nur "oben" Osaka Station und "unten" Umeda), liefert sich ein Wer-blickt-zuerst-weg-Duell mit einem blondgefärbten Japaner, probiert eines der Leib-und-Magen-Gerichte Osakas, Takoyaki aus, stellt euch das Wahrzeichen von Dotonbori, den Glico Running Man vor, und besucht die Space Station, eine Spielebar.

Fun Fact: Den wahren Fun Fact verrate ich ja gegen Ende des Videos – das sind übrigens die Momente, wo es mit Kameramann noch viel lustiger gewesen wäre. Hier noch zur genaueren Erklärung: Der "Last Train" ist eine Zäsur, die es in dieser Schärfe in wenigen Metropolen gibt. Kurz nach Mitternacht fahren aus den Innenstädten die letzten Züge nach außen, wer seinen Last Train verpasst, hat fast immer nur zwei Möglichkeiten: ein sündteures Taxi (das zudem nur unwillig ins weit entfernte Umland fährt – im Großraum Tokio beispielsweise pendeln viele Japaner anderthalb bis zwei Stunden zur Arbeit, und abends wieder nach Hause. Oder man versucht sich in Clubs oder Karaoke Bars oder Internet Cafés bis 5 oder 5:30 Uhr morgens durchzuschlagen. Das aber ist gar nicht so leicht, denn wie ich immer wieder feststellen muss, machen "normale" Cafés wie Starbucks oft schon um 21:00 Uhr, spätestens aber um 22:00 Uhr dicht. Das ist das große offene Geheimnis des japanischen Nachlebens: Es beginnt früh, endet aber auch relativ früh, nämlich gegen 23:00 Uhr. Natürlich gibt es Nachtclubs und andere spätöffnende Etablissements, aber die stellen die Ausnahme dar.

Zurück zu meinem Last-Train-Erlebnis in Osaka: Glücklich wieder in Shin-Osaka angekommen, fand ich trotz vergleichsweise menschenleerer Station (nach Mitternacht eben) den Ausgang und Aufzug zu meinem Hotel nicht mehr (das quasi Teil der Station ist). Der Grund: Ich war am Vortag und selben Tag immer durch eine Fressmeile der Shin-Osaka-Station gelaufen, um von oben bis zur U-Bahn zu kommen. Nur war die Fressmeile mittlerweile geschlossen und damit der Durchgang dicht. Und so irrte ich mehrere Minuten durch lange, breite Gänge, bis ich die Shinkansen-Gates fand – und mich an meinen Weg zum Hotel am Ankunftstag erinnerte