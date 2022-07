Warhammer 40.000 - Darktide: Release auf November verschoben

PC Xbox X

Bekanntermaßen werkelt Entwickler Fatshark mit Warhammer 40.000 - Darktide aktuell an einem Koop-Shooter im Warhammer 40.000-Universum. Auch ein Release-Termin war schon gegeben, nach einer Verschiebung sollte Darktide am 13. September 2022 erscheinen. Wie nun in einem Tweet bekannt gegeben wurde, müsst ihr euch aber doch etwas länger gedulden. Die PC-Version des Spiels erscheint nun am 30. November 2022, auf Xbox soll der Release kurz darauf erfolgen.

Als Begründung gibt Fatshark das gerne genutzte Polishing an. Zwar sei das Feedback der Fans durchaus positiv und die Entwickler freuen sich auch darüber. Man benötige aber noch etwas Zeit, um die Stabilität und Performance zu verbessern und die Kernfeatures noch besser zu machen.

Wenn ihr jetzt schwer getroffen seid, dann kündigt Fatshark zumindest eine Reihe von Netzwerktests und Betas an. Wenn ihr an diesen teilnehmen wollt, dann könnt ihr euch auf der offiziellen Homepage dafür registrieren.