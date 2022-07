The Lost Wild: Survival-Horror mit Dinos angekündigt

PC

Im Zuge des gestrigen Annapurna Interactive Showcase wurde unter anderem das neue Spiel The Lost Wild angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Survival-Horror-Titel in Ego-Perspektive, in der ihr euch auf der Speisekarte von Dinos wiederfindet.

Ihr landet auf einer Insel in einer verlassenen Forschungseinrichtung, in der eine prähistorische Wildnis spriest und Dinos leben. Ihr müsst das Herz des Eilands erreichen, doch je weiter ihr vordringt, desto größer die Gefahren. Laut Entwickler Great Ape Games sollen sich die prähistorischen Jäger nicht wie Monster, sondern wie Tiere verhalten. Ein intensives Katz- und Mausspiel wird in Aussicht gestellt, bei dem ihr nur durch nicht-tödliche Hilfsmittel eure Überlebenschancen verbessern könnt. Das klingt ein wenig nach einem Mix aus Dino Crisis und Alien Isolation.



The Lost Wild soll 2024 erscheinen.