Games with Gold: Im August u.a. mit Calico und Scourgebringer

PC Switch XOne PS4 PSVita iOS Linux MacOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Ende des Monats nähert sich mit rasanten Schritten und so musste Microsoft wieder aktiv werden. Der Redmonder Konzern hat wieder bekannt gegeben, welche Spiele im Angebot von Games with Gold landen werden. Wie üblich gibt es zwei frische Titel für Xbox Series X/S und Xbox One. Dazu gesellen sich zwei weitere Xbox-360-Titel, die ihr dank Abwärtskompatibilität auch auf eurer Series X/S oder One zocken könnt.

Im August sieht die Auswahl wie folgt aus: