PM: 10 Spiele-Meilensteine, die ihr jetzt mit PlayStation Plus zocken könnt (Sony Playstation Blog)

Über ein Vierteljahrhundert ist es mittlerweile her, dass PlayStation die erste Konsole in den Handel gebracht hat. In dieser Zeit sind natürlich unzählige Spiele erschienen, von denen ihr sicherlich schon selbst einige gezockt habt. Abgesehen von den eigenen Favoritenlisten, die man in den letzten Jahren mit persönlichen Highlights bestückt hat, sind in der Laufbahn von PlayStation gleich mehrere Titel veröffentlicht worden, die als Meilensteine in die Geschichte eingegangen sind.

Unter diesen Meilensteinen befinden sich Klassiker vergangener Tage sowie aktuellere Titel, die Fans, PlayStation und auch die Videospielwelt bis heute geprägt haben. Wir wollen euch heute mal eine Auswahl dieser besonderen Meilensteine vorstellen, die ihr jetzt als Mitglied von PlayStation Plus (inkl. Extra oder Premium) direkt ausprobieren könnt.

Mit dem Reboot von God of War schickte das Team von SIE Santa Monica Studio unseren Protagonisten Kratos im Jahr 2018 in ein neues Kapitel. Vorbei sind die Zeiten, in denen er es mit den Göttern des Olymps aus der griechischen Mythologie aufgenommen hat. Sein neues Zuhause ist Midgard, wo er diesmal allerdings nicht alleine leben wird. Wir lernen Sohn Atreus kennen, den Kratos künftig auf seinen Reisen mitnehmen muss.

Der Erfolg von God of War sowie das positive Feedback der Kritiker aus aller Welt, machten God of War schnell zu einem Meilenstein der PS4-Generation. Ein besonderes Highlight ist vor allem die Single-Shot-Kamera. Die Story um Kratos und Atreus wird komplett ohne Kameraschnitt erzählt. Näher dran sein geht nicht. Ihr könnt das Spiel jetzt mit PlayStation Plus Extra ausprobieren. Wenn ihr auch mal einen Blick auf damalige Titel der Reihe werfen wollt, stehen euch mit PlayStation Plus Premium auch God of War III Remastered und God of War: Ascension zur Verfügung.

Viele Rollenspiel-Fans bezeichnen Final Fantasy 7 von Square Enix bis heute als das beste RPG, das je erschienen ist. Der Titel aus dem Jahr 1997 erzählt die Geschichte berühmter Charaktere wie Cloud, Tifa, Aerith oder Sephiroth auf dem Planeten Gaia. Es ist der erste Teil der Reihe, bei dem 3D-Grafiken zum Einsatz kamen. Zudem wurden die Spielfiguren erstmals gerendert dargestellt. Ein wichtiger Schritt – nicht nur für Square Enix, sondern auch für das Rollenspiel-Genre.

Jahrelang haben sich Fans eine Neuauflage des Klassikers gewünscht. Im Jahr 2020 war es dann soweit und Final Fantasy 7 Remake wurde veröffentlicht. Ganz egal welche der beiden Versionen ihr spielen möchtet – mit PlayStation Plus Extra habt ihr Zugriff auf das Original sowie das aktuelle Remake. Ihr könnt nicht genug von Final Fantasy kriegen? Dann dürft ihr euch außerdem über die Teile 8, 9, 10, 12 und 15 mit einem Extra-Abonnement freuen.

Zum Abschluss der PS3-Ära hat Naughty Dog mit The Last of Us ein echtes Meisterwerk entwickelt, das neue Maßstäbe in vielerlei Hinsicht gesetzt hat. Das Action-Adventure holte im Jahr 2013 technisch nahezu alles aus der damaligen Konsole heraus. Gefeiert wurde der Titel aber auch für seine emotionale Geschichte, die Joel und Ellie auf ihrem Weg durch die post-pandemische USA zeigt.

Das Cordyceps-Virus hat große Teile der Bevölkerung in Infizierte verwandelt. Für unsere beiden Protagonisten geht es um das blanke Überleben. Knapp ein Jahr nach dem Release ist mit The Last of Us Remastered dann eine überarbeitete Version für PS4 erschienen, die ihr als Mitglied von PlayStation Plus Premium jederzeit erleben könnt. Übrigens befindet sich auch ein Remake des Meilensteins auf dem Weg. Am 2. September 2022 kommt The Last of Us Part 1 für PS5 und etwas später auch für den PC.

Wenn man an Horrorspiele denkt, dürfte vielen von euch wohl schnell Resident Evil in den Kopf kommen. Schon seit 1996 beliefert uns Capcom mit neuen Teilen der Reihe. Den Grundstein für den heutigen Erfolg legte damals aber das erste Spiel für die PS1. In der Rolle von Jill Valentine und Chris Redfield untersucht ihr ein altes Haus, dessen Bewohner testweise dem T-Virus ausgeliefert wurden und dadurch zu Zombies mutiert sind.

Als Abonnent von PlayStation Plus Premium habt ihr mit dem Resident Evil Director’s Cut die Chance, den damaligen Klassiker mit vielen kleineren Verbesserungen zu zocken. Wer noch weitere Ableger der Reihe spielen möchte, wird ebenfalls im Premium-Katalog fündig. Spin-Offs wie Revelations Operation Raccoon City, The Darkside Chroniclesoder auch Code: Veronica X können hier ausprobiert werden.

Im Jahr 2016 wurde mit Uncharted 4: A Thief’s End das letzte Kapitel von Nathan Drake für PS4 veröffentlicht. Seinen Ursprung hatte die Reihe bereits neun Jahre früher. In dieser Zeit ist es dem Team von Naughty Dog gelungen, eine der wichtigsten Marken von PlayStation aufzubauen, die zuletzt sogar ihr Kino-Debüt mit Schauspieler Tom Holland in der Rolle von Nathan Drake feierte.

Uncharted 4: A Thief’s End wurde nicht nur von Kritikern, sondern auch von Fans weltweit gefeiert. Die Reihe hat sich ihren Platz in unserer Meilensteine-Liste also definitiv verdient. Solltet ihr das Uncharted-Universum noch nicht betreten haben oder einfach mal wieder in die Welt von Nate, Sully und Elena eintauchen wollen, findet ihr Abenteuer im Katalog von PlayStation Plus Extra. Das Spin-Off namens The Lost Legacy mit Chloe und Nadine gibt es dort ebenfalls.

Die Spiele der Souls-Reihe von From Software haben in den vergangenen Jahren enorm an Popularität gewonnen. Die Geburtsstunde des heute beliebten Soulslike-Genres liegt aber schon ein paar Jährchen zurück. Im Jahr 2009 brachte das japanische Studio mit Demon’s Souls ein Action-Rollenspiel für die PS3 in den Handel, das sich später zu Titeln wie Dark Souls und Co. weiterentwickelte. Bluepoint Games kümmerte sich 2020 um ein technisches Upgrade des damaligen Soulslike-Meilensteins. Das Remake von Demon’s Souls steht für alle Mitglieder von PlayStation Plus Extra bereit.

Langjährige Fans werden sich sicherlich noch an Syphon Filter erinnern. Der PS1-Klassiker wurde 1999 veröffentlicht und lässt sich noch heute auf vielen Favoritenlisten finden. In der Geschichte übernehmt ihr die Hauptrolle von Gabe Logan und versucht bestimmte Gruppen an der Herstellung einer Biowaffe – dem Syphon Filter – zu hindern. Der Spionage-Shooter kann ab sofort mit PlayStation Plus Premium gezockt werden. Der Titel bietet aber noch eine weitere Überraschung. Ihr könnt im Spiel jetzt auch Trophäen freischalten – darunter auch eine begehrte Platin-Auszeichnung!

Entwickler David Cage und sein Team von Quantic Dream brachten im Jahr 2010 mit Heavy Rain den interaktiven Film auf ein ganz neues Niveau. Aus der Perspektive von vier Figuren seid ihr auf der Suche nach dem berüchtigten Origami-Killer. Action-Sequenzen werden hier komplett mit Quick-Time-Events gesteuert. In ruhigeren Passagen erkundet ihr die Spielwelt All eure Entscheidungen haben dabei direkten Einfluss auf den Verlauf der Geschichte.

Besonders großen Wert legt Quantic Dream hier immer auf die cineastische Erzählweise im Spiel. Ihr habt das Gefühl, Teil eines Films zu sein – bei dem ihr allerdings für den Ausgang selbst verantwortlich seid. Heavy Rain ist aber nicht das einzige Projekt des Teams, das ihr mit PlayStation Plus Premium erleben könnt. Beyond: Two Souls mit Hollywood-Größen wie Elliot Page und Willem Dafoe steht ebenfalls mit PlayStation Plus Premium zur Wahl. Detroit: Become Human ist im Katalog von PlayStation Plus Extra.

Raus aus der Unterwasserwelt Rapture der beiden Vorgänger und rein in die fliegende Stadt Columbia. BioShock Infinite hat nicht nur seine Fans überzeugt. Der Shooter zählt bis heute zu den gefeierten Meilensteinen des Genres. Kurz zusammengefasst schlüpft ihr in die Rolle von Booker DeWitt, der sich auf die Suche nach einem Mädchen namens Elizabeth macht.

Vor allem die Erzählung und die Atmosphäre wurden von Kritikern weltweit sehr gelobt. Mit einem Abo bei PlayStation Plus Premium könnt ihr BioShock Infinite sogar in der Complete Edition zocken! Auch die beiden Vorgänger der Reihe stehen im Katalog zur Verfügung.

Eine weitere Reihe, die PlayStation in den letzten Jahrzehnten geprägt hat, ist natürlich das Duo Ratchet & Clank. Mehrere Action-Plattformer mit dem Lombax und seinem Roboter-Freund wurden von Insomniac Games bereits erzählt. Darunter auch A Crack in Time aus dem Jahr 2009, das damals die Future-Serie beendete. Dank PlayStation Plus dürft ihr euch auf viele Stunden mit Ratchet & Clank freuen. Insgesamt fünf Teile stehen im Katalog direkt für PS5 und PS4 bereit.

Neben den vorgestellten Meilensteinen, bieten euch die Kataloge von PlayStation Plus Extra und Premium natürlich noch viele weitere Titel. Dazu gehören aktuelle Highlights, aber auch beliebte Klassiker vergangener PlayStation-Generationen. Hier dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Eine komplette Übersicht der Spiele findet ihr entweder auf der Webseite von PlayStation oder direkt über eure PS5- oder PS4-Konsole.