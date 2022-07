Nachruf auf Mick Schnelle

1964-2022

Teaser Mit Mick Schnelle ist heute nacht einer der profiliertesten deutschen Spieletester verstorben – und mein langjähriger Redakteurskollege, Mitarbeiter, Autor und Streitpartner. Ein persönlicher Nachruf.

Mick Schnelle war nicht irgendein Spielejournalist. Er war einer der altgedientesten der "zweiten Generation" in Deutschland, er war lange einer der einflussreichsten, und er war einer der unangepasstesten.



Ihr kanntet Mick Schnelle vermutlich aus vielen Quellen und Publikationen: Aus PC-Joker und Amiga Joker, aus PC Player, aus GameStar. Vielleicht von seinen Übersetzungsarbeiten für bekannte Buchserien. Oder aus Retro Gamer. Wahrscheinlich aus dem Spieleveteranen-Podcast oder auch hier von GamersGlobal.

Ich kannte ihn als sehr feinen Kerl unter sehr grummeliger Schale. Das obige Foto habe ich ganz bewusst gewählt. Ich weiß, dass er es mochte, und es ist der Mick, an den ich mich erinnern werde – und nicht der zunehmend kranke Mick, den ich vor einigen Jahren zuletzt persönlich sah, und mit dem ich in den letzten beiden Jahren nur noch losen Kontakt hatte.

Angefangen hatte der 1964 in Hagen geborene Mick mit den Computerspielen schon 1978, mit dem Universum Telespiel am heimischen Fernseher. Danach folgten fast alle klassischen Heimcomputer und Heimkonsolen und schließlich der PC. In seinen „Retro Revivals“ in Retro Gamer hat er manche Anekdote aus der damaligen Zeit erzählt.

Seinen PC nur frühestens alle zehn Jahre neu zu kaufen, dann aber das Beste vom Besten, das wieder lange halten würde, war eine seiner nicht wenigen Eigentümlichkeiten. Was zuletzt die Vergabe weiterer Tests an ihn nicht leicht machte, da er partout kein Windows 10 installieren wollte, und als er es schließlich doch versuchte, auf seinem uralten Luxus-Server nicht konnte.

Mick studierte nach der Schule Chemie, wusste aber irgendwann, dass er in diesem Feld niemals arbeiten wollte. Er meinte einmal, die Höhe des Universitätsgebäudes habe bestimmt den einen oder anderen Chemie-Studenten auf suizidale Gedanken gebracht. Mick entschied sich, Spieletester zu werden. Also brach er das Studium ab und begann am 3. Mai 1993 sein Berufsleben als Redakteur im Joker-Verlag.

Sein erster Test, zu Space Hulk, erschien in PC Joker. Das folgende Zitat (danke an kultboy.com) stammt einige Zeit später vom Update-Test auf dem Amiga, aus Amiga Joker 11/93:

Bereits am PC brachte die Bretttspiel-Versoftung des futuristischen „Warhammer 40000“-Szenarios den Himmel nicht gerade zum Leuchten – am Amiga gerieten die SF-Schlachten endgültig zum Rohkrepierer…“

Mick vergab 44% und zeigte so schon bei seinen ersten Tests, was ihn antrieb, und dass er nicht zum Lobhudeln neigte. Man beachte in diesem Zusammenhang, dass die Publikationen des Joker-Verlags nicht unbedingt den Ruf für die allerstrengsten Bewertungen hatten.

Kennengelernt habe ich Mick, als er 1996 zur PC-Player-Redaktion dazugestoßen ist. Er saß übrigens mit Roland Austinat im Büro, und dieses Büro zu betreten, war immer ein besonderes Erlebnis, der freundlichen Wortgefechte der beiden wegen.

Von PC Player wechselte er dann, nach Ansprache durch „Headhunter“ Toni Schwaiger, zu GameStar, wo er mir mit seiner Expertise, aber auch mit seinem Lebensalter eine wichtige Stütze war, gerade in den ersten Monaten und Jahren. Und natürlich auch mit seinen vielen Kontakten in der Spielebranche.

Mick war kein Freund des Drumherumredens. Vor der Industrie oder auch der Lesermeinung zu kuschen – oder gar vor seinem Vorgesetzten –, war sein Ding nicht. Wenn acht Redakteure im Raum im Wesentlichen derselben Meinung waren, kam garantiert von Mick ein „Moment mal“. Mehrheitskonsens, „Ach, Mick!“-Seufzer und die Erwartungshaltung des Chefredakteurs waren ihm schlicht egal. Er sagte, was er dachte, und ließ nur von seiner Sicht ab, wenn man ihn überzeugen konnte. Und das war schwer! Oft hatte er am Ende Unrecht oder vertrat eine erkennbare Minderheitsmeinung. Aber immer wieder brachte er uns mit seinem einsamen Widerspruch auch zum Nachdenken und zu einer besseren Lösung. Ein angenehmer Mitarbeiter war Mick in diesen Momenten nicht – aber ein wertvoller.



Neben seinem Sinn für die eigene Meinung hatte Mick Schnelle auch ganz andere Seiten: Er war ein netter Kollege, der anderen half statt sie in die Pfanne zu hauen. Seinem jungen Kollegen und Bürogenossen Rüdiger Steidle stand er mit Rat und Tat zur Seite. Auf Micks Aussagen konnte man sich verlassen, und wenn ich einfach mal schwatzen wollte oder mich aufmuntern, ging ich gerne zu ihm.

Dass mancher im Verlag über ihn lachte, wenn er morgens mit seiner Einkaufstüte (einen Koffer oder eine Tasche hielt er für unnötig) in die GameStar-Redaktion marschierte, focht ihn nicht an. Das gehörte genauso zu seinen kleinen Marotten wie das Mitführen eigener Verpflegung in der Tupper-Dose bei jedweden Langstreckenflügen: „Den Flugzeug-Fraß kann man ja nicht essen!“

Mick hatte viele Interessen außerhalb der Computerspiele, das weiß jeder, der einmal mit ihm über Buffy oder How I Met Your Mother oder viele andere Serien oder Filme oder Bücher fachgesimpelt hat. Und natürlich war da sein großes Pop-Idol Helene Fischer, die er auf zahlreichen Konzerten besuchte und für die er indirekt eine Zeitlang auch als Redaktionsbüro arbeitete.

Für „Raumschiff GameStar“ oder „Akte G“ oder andere GameStar-Redaktionsvideos war sich Mick nie zu schade, die Rolle des putzig-trotteligen Wissenschaftlers oder Technikers zu spielen, sei es als Maschinenraum-Chef, Gummihähnchen-Malträtierer oder Dr. Test; er schrieb auch einige der Drehbücher für RSGS. Aber das war halt immer eine Persona – bei seinem tatsächlichen Tester-Job ging Mick ganz anders zur Sache.

Nämlich ebenso ernsthaft wie unkonventionell. Ich weiß noch wie damals, wie er beim Testen eine StarCraft-Mission, bei der man einem Truppentransporter den Weg freischießen sollte, ganz anders löste: durch pixelweises Vortasten und unter regem Gebrauch von Speichern/Laden. So kam er ohne einen Schusswechsel durch die Map, ganz anders als von Blizzard beabsichtigt, aber eben auf typische Mick-Art – und mit Erkenntnissen in Sachen Game Design.

Auf diese Art spürte er viele Bugs und Unsauberheiten auf, gerade in seinen Lieblingsgenres Simulation und Aufbauspiel. Wirklich nur exemplarisch sei hier auf seinen 2014er Test von Stronghold Crusader 2 verwiesen – ein Spiel aus einer Serie, die er eigentlich liebte: Um Fairness bemüht, aber unerbittlich in der Sache, und den Finger noch in die kleinste Wunde legend.

Micks Philosophie als Spieletester fasst vielleicht am besten seine Replik auf eine Kolumne von Christian Schmidt zusammen. Letzterer hatte beklagt, dass der deutsche Spielejournalismus nicht vorankäme, sondern im kleinlichen Feature-Bewerten für beinharte Spielefans verharre. Micks Antwort-Kolumne war nicht die freundlichste und nicht die sprachlich geschliffenste, aber sie war absolut klar und ehrlich: Mick schämte sich nicht des behaupteten „Kleinkleins“ des klassischen Spieletesters, er war stolz darauf, ein Handwerker und Anwalt im Dienste seiner Leser zu sein.

Dabei war Mick in Wahrheit nie ein Erbsenzähler: Simulationen mochte er nicht dann, wenn ihr Handbuch möglichst dick war – obwohl er dessen Lektüre natürlich mit Stolz erwähnte im Test –, sondern wenn die Macher unter all den Features nicht den Spielspaß vergessen hatten. Die frühen Sid-Meier-Sims liebte er, auch Comanche oder Titel mit dynamischer Kampagne wie Eurofighter Tycoon. Aber wehe, es ging zu sehr Richtung „Pilotenausbildung“ statt Spaß, siehe etwa den Test von IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad. Überhaupt mochte er die Richtung nicht, die sein Leib-und-Magen-Genre in den Nuller-Jahren nahm.

In den letzten Jahren testete Mick noch das eine oder andere Spiel für GamersGlobal, wobei oft genug ein „Darum kein Test“ dabei herauskam: Nach 10, 15 oder 20 investierten Stunden meldete er sich oftmals bei mir und sagte, dass das jeweilige Spiel derart buggy und unfertig sei, dass er sich weigere, diesen Mist zu bewerten. Er wolle auch kein Geld dafür haben. Meistens konnte ich ihn überreden, zumindest eine „Nicht-Test“-News zu schreiben oder vorzuformulieren, und manches Mal dann auch, viele Patches später, den Test nachzuschieben. Ein Beispiel dafür wäre etwa X4 Foundations.

Aus gesundheitlichen Gründen wurde die Zusammenarbeit mit Mick langsam, aber stetig schwerer. Auch seine PC-Situation, siehe die Anekdote oben, war zuletzt nicht hilfreich, weil die Review Codes schlicht nicht mehr liefen bei ihm. Doch vor allem spielte sein Körper nicht mehr mit, fehlte ihm seinen eigenen Worten nach die Konzentration.

Mick ließ sich von seinem Schicksal nicht unterkriegen: Wenn ich mit ihm telefonierte oder mailte, machte er keine große Sache aus seinen multiplen Leiden. Als es mit seiner Gesundheit immer weiter bergab ging, tippte er noch den einen oder anderen Text auf dem iPad, aber irgendwann war die Zusammenarbeit vorbei. Sein letzter Text auf GamersGlobal müsste 2020 der Test zu Aquanox – Deep Descent gewesen sein.

Bis Anfang Juli 2022 schrieb er noch regelmäßig auf seinem Facebook-Account, wie ihm der Schnabel gewachsen war. Mit seiner Art, die eigene, oft genug grenzwertige Meinung unerschrocken und gegen jeden Protest zu vertreten, eckte er bei etlichen Zeitgenossen an. Also eigentlich ganz so wie früher. Doch anders als früher Kollegen und bestimmt auch viele Rezipienten konnte die Social-Media-Klientel den weichen Kern unter der rauen Schale nicht mehr entdecken.

Für mich ist Mick einer der kritischten, kompetentesten und unerschrockensten Redakteure, die ich in bald drei Jahrzehnten Spiele-Journalismus kennenlernen durfte. Er hatte Ecken und Kanten, Steckenpferde und Schrulligkeiten, er war selten bequem, aber immer diskussionsfreudig. Er war ehrlich. Er war lustig. Er war ein echter Charakter.

Mick Schnelle ist in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 2022 verstorben. Er wurde 58 Jahre alt.