GTA 6: Schauplatz Miami und erste weibliche Spielfigur?

Der renomierte Videospiel-Journalist Jason Schreier berichtet auf Bloomberg, dass laut Quellen beim Entwickler Rockstar der nächste Teil von Grand Theft Auto euch erstmals eine weibliche Spielfigur steuern lassen wird. Die Latina werde als Teil eines Duos im Rampenlicht stehen. Die Story um die beiden sei von Bonie und Clyde inspiriert.

Erste Konzepte hätten vorgesehen, in GTA 6 große Abschnitte in Nord- und Südamerika als Spielplatz anzubieten, doch wurden diese Ambitionen gestutzt, sodass aktuell die Spielkarte aus einer fiktiven Version von Miami und Umland bestehe – was stark eine Rückkehr zum beliebten Schauplatz Vice City nahelegt. Allerdings plane Rockstar nach Release nicht nur Inhalte wie neue Missionen nachzuliefern, sondern auch komplette Städte.

Der Bericht enthält diese Infos im Kontext von Aussagen von anonymen Angestellten, wonach sich die Firmenkultur bei Rockstar deutlich gewandelt habe. So habe sich der Entwickler, bei dem früher Trinkerei und Besuche in Strip-Bars keine Seltenheit gewesen seien von "einem Jungs-Klub zu einer richtigen Firma" gewandelt, wie eine Quelle zitiert wird. Ebenso wurde versucht, das Problem mit Überstunden und Crunch zu verbessern. Häufiger Crunch besonders gegen Ende der Produktion erhielt als Misstand der Branche in der Vergangenheit immer mehr Aufmerksamkeit. Der 2020 gegangene Rockstar-Mitgründer und einflussreiche Kreativkopf Dan Houser erntete Kritik, als er davon sprach, dass 100-Stunden-Wochen zur Fertigstellung von Red Dead Redemption 2 (im Test) geschoben wurden. Der bereits 2006 ausgeschiedene Mitgründer Jaime King sprach davon, dass Rockstar auf einer Arbeitsethik von 7-Tage-Wochen aufgebaut wurde, was sich nicht aufrecht erhalten lasse.

Die Moral im Studio sei durch die Änderungen hoch wie nie, wie der Bloomberg-Artikel angibt, allerdings würden neben den Pandemie-Auswirkungen auch die Maßnahmen zur Vermeidung von Überstunden die Entwicklungszeit verlängern. Auch legt Schreier nahe, GTA 6 können sich durch das neue Rockstar-Umfeld anders anfühlen als die Vorgänger. Zum einen sei man sensibler dafür geworden, nicht durch Witze auf Kosten auf Minderheiten "nach unten zu treten", während gleichzeitig so manchen Entwicklern Gesellschaftssatire schwer möglich scheine, wenn die reale US-Gesellschaft in der gegenwärtigen Zeit selbst wie eine Satire wirkt.