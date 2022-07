PM: Mit der Beta-Version für die PS5 werden die Unterstützung von 1440p, Spielelisten und mehr eingeführt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seit dem Erscheinen der PS5 hören wir uns euer Feedback an und arbeiten jeden Tag daran, euch weitere von der Community angefragte Features bieten zu können. Heute führen wir eine neue Beta-Version der PS5-Systemsoftware ein, die die Unterstützung von 1440p, Spielelisten und zusätzliche Updates umfasst, um euer Gaming-Erlebnis zu verbessern und die Verbindung mit Freunden auf der PS5 zu vereinfachen.

Der Beta-Zugriff ist zwar auf eingeladene Teilnehmer in ausgewählten Ländern* begrenzt, unser Ziel ist es jedoch, diese Updates noch in diesem Jahr unserer globalen Community zugänglich zu machen. Wenn ihr für eine Teilnahme an der Beta-Version ausgewählt wurdet, erhaltet ihr eine E-Mail-Einladung, sobald die Version heute zum Herunterladen verfügbar ist. Wie immer kann es sein, dass einige während der Beta-Phase verfügbaren Features in der endgültigen Version dann nicht oder nur mit erheblichen Änderungen vorhanden sein werden.

Hier ein Überblick über einige der neuen Features:

Wir sind unserer Beta-Community stets dankbar, dass sie uns dabei hilft, neue Konsolen-Features zu entdecken und auszuprobieren. Danke an alle Spieler für die Unterstützung und das Feedback!

*Die Beta-Version für die PS5 wird für ausgewählte Teilnehmer in den USA, Kanada, Japan, im Vereinigten Königreich, Deutschland und Frankreich verfügbar sein (die gleichen Länder wie bei unserer letzten Systemsoftware-Beta).

**1440p-kompatibler Fernseher oder PC-Monitor erforderlich. Die Ergebnisse können je nach gespieltem Spiel variieren. Hinweis: VRR auf der PS5 unterstützt die 1080p- und 4K-Videoausgabe, aber nicht die 1440p-Ausgabe.

***Streaming nur in ausgewählten Ländern/Regionen mit PlayStation Plus Premium verfügbar. Weitere Details findet ihr hier.