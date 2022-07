The Excavation of Hob's Barrow: Neues Spiel von Wadjet Eye angekündigt

PC Linux MacOS

Dave Gilbert und seine Firma Wadjet Eye Games bleiben dem Adventure-Genre weiterhin treu. Parallel zur Entwicklung des eigenen neuen Titels Old Skies (zur News) übernimmt das Indie-Studio auch immer wieder einmal die Rolle des Publishers. Nachdem im letzten Jahr Strangeland (zum User-Artikel) von den Wormwood Studios unter die Leute gebracht wurde, steht als nächstes The Excavation of Hob's Barrow von Cloak and Dagger Games in den Startlöchern. Einen Teaser-Trailer dazu findet ihr am Ende dieser News. Gilbert bestätigte via Twitter, dass das Folk-Horror-Abenteuer noch in diesem Jahr erscheinen soll. Bisher wurde das Spiel unter dem Namen Incantamentum entwickelt. Dazu schreiben die Entwickler auf ihrer Homepage:

Nach Gesprächen mit verschiedenen Leuten, die wissen, wovon sie reden, war man sich einig, dass Incantamentum für manche Leute etwas schwer zu merken, zu buchstabieren oder auszusprechen ist. Interessanterweise war The Excavation of Hob's Barrow unser ursprünglicher Arbeitstitel für das Spiel! Durch die Zusammenarbeit mit Wadjet Eye konnten wir das Spiel weit über unsere anfänglichen Hoffnungen hinaus erweitern und polieren. Das Spiel verfügt jetzt über eine vollständige Sprachausgabe mit großartigen professionellen Schauspielern und wird auch für Mac und Linux erscheinen!

Das Point-and-Click-Adventure soll neben der stimmungsvollen Pixel-Optik mit einer Reihe von handgezeichneten Zwischensequenzen eine moderne Maus-Steuerung und traditionelle Rätsel bieten. Die Geschichte führt euch in das abgelegene Dorf Bewlay in England und soll eine unheimliche Folk-Horror-Atmosphäre erzeugen, in dem sie sich Elementen aus der echten englischen Folklore bedient. Als Antiquarin Thomasina Bateman schreibt ihr derzeit ein Buch über die Grabhügel Englands und die darin vergrabenen Schätze. Durch einen seltsamen Brief werdet ihr und euer Assistent nach Bewlay gerufen, doch bei der Ankunft könnt ihr weder den geheimnisvollen Absender noch euren Assistenten finden. Die misstrauischen Dorfbewohner sind auch nicht gerade eine Hilfe. Und dann fangen die seltsamen Träume an...

Bisher gibt es zwar noch kein festes Veröffentlichungsdatum, aber laut Entwickler ist das Spiel jetzt "zu 99% fertig", es sollte also nicht mehr allzu lange dauern.