PM: Assassin’s Creeds Ezio und Eivor kommen nach Brawlhalla (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 27. Juli 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Ezio, der berühmte Meisterassassine aus Assassin’s Creed®, als 56. Legende in Brawlhalla erscheint. Neben Ezio wird ein Epic Crossover-Event mit weiteren Inhalten aus Assassin’s Creed starten, inklusive dem neuen Epic Crossover-Charakter, Eivor, einem neuen Spielmodus, zwei neuen Karten und mehr.

​

​Der Trailer zu dem Brawlhalla und Assassin’s Creed Crossover kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

​

​Ezio Auditore da Firenze war ein italienischer Adliger in der Renaissance des 15. Jahrhunderts und außerdem ein Meisterassassassine und der legendärste Anführer der Assassinen-Bruderschaft. Ezio ist der beliebteste sowie bekannteste Assassine der Reihe und sein Vermächtnis wird in Brawlhalla bestehen bleiben. Er wird am Grand Tournament teilnehmen, dabei verwendet er seine Auditore-Klinge und den Edenapfel.

​

​Ezio ist für 7200 Gold oder 100 Mammoth-Münzen erhältlich. Die Skins Revelations-Ezio, Ezios Rüstung von Brutus sowie Asgardischer Ezio sind ebenfalls für jeweils 140 Mammoth-Münzen erhältlich.

​

​Ezios sechs Signature-Angriffe im Überblick:

​

​Schwert-Signatures:

Orb-Signatures:

Das Assassin’s Creed Epic Crossover-Event startet mit einem In-Game-Event. Dieses beinhaltet Eivor, einen legendären durch endlose Kriege und schwindende Ressoucen in Norwegen getriebenen Wikingerkrieger von Assassin’s Creed Valhalla, als neustes Epic Crossover. Zusätzlich wird der neue Kopfgeld-Spielmodus als Brawl der Woche eingeführt, in dem Spieler:innen in drei Modi teilnehmen können: Schlägerei auf der Dachterasse, Geisterkampf auf den Dächern und Assassin’s Brawl. Des Weiteren wird es zwei neue Karten in Brawlhalla geben, Florence Rooftop und Florence Terrace.

​

​Neue Assassin’s Creed Epic Crossover-Details:

Das Epic Crossover ist für 300 Mammoth-Münzen im Spiel verfügbar und beinhaltet sowohl den männlich als auch die weibliche Eivor. Zu den neuen Inhalten, die im Laufe des Events vorgestellt werden, gehören der K.O.-Effekt mit dem Desynchronisationsbildschirm, ein neues Emote für "Sprung des Glaubens" und acht neue Avatare. Alle Gegenstände werden auch nach dem Ende des Events noch käuflich zu erwerben und spielbar sein. Der Spielmodus und die Karte werden ebenfalls nach dem Ende des Events weiterhin verfügbar sein.

​

​Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel, mit mittlerweile über 80 Millionen Spieler:innen. Es führt die Spieler:innen in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Walhalla. Man kann aus über 50 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen Andere antreten. Brawlhalla unterstützt plattformübergreifendes Spielen zwischen Xbox One X, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™, PlayStation®4 und PlayStation®5, PC, iOS- und Android-Geräten. Die Spieler:innen können alle Online-Matchmaking-Aktivitäten gemeinsam spielen und individuell anpassen.

​