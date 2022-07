Playstation Plus: Gratis-Titel im August 2022 mit Yakuza 7 & Tony Hawk

Plus Kiyru-Saga für Extra-Abonnenten

Die Katze war kurz zuvor durch Leaker aus dem Sack, nun hat der PlayStation Blog offiziell die Gratis-Spiele im August 2022 für Abonnenten von PS Plus Essential und aufwärts bekannt gegeben. Dabei wir geklotzt und nicht gekleckert: Mit dem auf Rollenspiel getrimmten Yakuza - Like A Dragon (im Test, Note 8.5) und Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (im Test, Note 9.0) können zwei Hochkaräter abgegriffen werden. Auch das morbide Little Nightmares (im Test, PS4-Note 7.5) als etwas kleinerer dritter Titel im Monat ist eine spielenswerte Erfahrung für Freunde von atmosphärischen Plattformern.

Darüber hinaus gab Sony bekannt, dass die Saga um den langjährigen Yakuza-Protagonisten Kazuma Kiryu ebenfalls ihren Weg in den Spielekatalog von PS Plus Extra und Premium finden wird. Den Anfang machen ebenfalls im August Yakuza 0 sowie die Kiwami-Remakes der ersten beiden Serienteile. Die Remaster von Teil 3 bis 5 und Yakuza 6 - The Song of Life werden im Laufe des Jahres folgen.

Noch bis zum 1. August 2022 könnt ihr als Mitglied von PS Plus Crash Bandicoot 4 - It's About Time, Man of Medan und Arcadegeddon abrufen.