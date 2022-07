PM: 8 Yakuza-Spiele erobern im Laufe dieses Jahres PlayStation Plus – in diesem Monat geht es los (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die gefeierte Yakuza-Reihe erobert 2022 mit der Kazuma-Kiryu-Saga und dem neuesten Titel Yakuza: Like A Dragon PlayStation Plus. Fans von Segas lang laufender Serie dürfen sich freuen: Ab nächstem Monat könnt ihr die unverkennbare Mischung aus knackigen Kämpfen, erkundbaren Vierteln, Minispielen und faszinierenden Storylines bei uns erleben.

Yakuza: Like a Dragon ist im August eines der monatlichen Spiele von PlayStation Plus. PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder können ihre epische Reise durch die kriminelle Unterwelt mit Yakuza 0, Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 beginnen, wenn diese im August Teil des Spielekatalogs werden.

Im Laufe des Jahres kommen dann noch Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered und Yakuza 6: The Song of Life dazu, die Kiryus Geschichte vervollständigen.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

Yakuza: Like a Dragon | August | PlayStation Plus Essential/Extra/Premium

In diesem Action-RGP steigt ihr vom Underdog zum Drachen auf. Ichiban Kasuga, ein unbedeutender Yakuza-Schläger aus einer niederen Yakuza-Familie in Tokio, kehrt in die Gesellschaft zurück, nachdem er 18 Jahre im Gefängnis war – für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Deckt die Wahrheit hinter dem Verrat seiner Familie auf und erkundet eine moderne japanische Stadt. Die Kämpfe kommen dabei natürlich nicht zu kurz! Ihr stellt eine Gruppe mit Menschen zusammen, die von der Gesellschaft ausgestoßen wurden, und verbringt Zeit mit ihnen, wodurch ihr neue Fähigkeiten und Kombos freischaltet. Wenn ihr zwischendurch mal ein bisschen Pause von eurer Mission machen wollt, habt ihr die Wahl aus Gokart fahren, Arcade-Spielen und 50 Nebengeschichten.

Yakuza 0 | August | PlayStation Plus Extra/Premium

Der Glanz, der Glamour und die ungezügelte Dekadenz der 80er kehren mit Yakuza 0 zurück. Kämpft euch mit dem Protagonisten Kazuma Kiryu und der wiederkehrenden Figur Goro Majima durch Tokio und Osaka. In der Rolle von Kiryu erlebt ihr, was passiert, als eine einfache Schuldeneintreibung schief geht. Danach könnt ihr als charismatischer Goro Majima dessen „normales“ Leben als Inhaber eines Cabaret-Clubs erkunden.

Yakuza Kiwami | August | PlayStation Plus Extra/Premium

Der erste Yakuza-Titel kam 2005 für PS2 heraus. Dieses PS4-Remake präsentiert euch das Spiel in neuem Glanz. Ihr erlebt darin die Anfänge der Geschichte von Kazuma Kiryu: Dieser saß zehn Jahre unschuldig im Gefängnis, um seinen besten Freund zu retten. Nun kehrt er auf die Straßen Japans zurück.

Yakuza Kiwami 2 | August | PlayStation Plus Extra/Premium

Die erste Fortsetzung von Yakuza erhielt ebenfalls eine Verjüngungskur, bei der das Original nicht nur überarbeitet, sondern auch um ein spielbares Abenteuer mit Goro Majima erweitert wurde, das vor den Ereignissen des Hauptspiels spielt. Ein Jahr nach den Ereignissen des ersten Yakuza-Titels wird Kazuma Kiryu durch einen Mord aus seinem friedlichen Leben gerissen. Er soll den Frieden zwischen den rivalisierenden Clans wiederherstellen und Ryuji Goda, den Drachen von Kansai, aufhalten.

Yakuza 3 Remastered | PlayStation Plus Premium

Kazuma Kiryu hat sich seinen Ruhestand redlich verdient. Und dennoch wird sein neues Dasein als Leiter eines Waisenhauses rüde unterbrochen: Ein Schatten aus seiner Vergangenheit droht, ihn in die Angelegenheiten seines alten Clans und die politische Welt zu verwickeln. Euer Abenteuer führt euch durch die schlaflose Stadt Kamurocho, Tokio und die tropischen Gefilde von Okinawa.

Yakuza 4 Remastered | PlayStation Plus Premium

Hier kontrolliert ihr zum ersten Mal in der Geschichte der Yakuza-Reihe mehrere Protagonisten: Vier verschiedene Charaktere – ein Kredithai, ein zum Tode verurteilter Häftling, ein korrupter Polizist und der legendäre ehemalige Yakuza Kazuma Kiryu – kommen zusammen, um einen Mord zu lösen. Schafft ihr es, die versteckten Kämpfe um Geld, Macht, Status und Ehre sowie die Rolle der geheimnisvollen Frau im Zentrum von all dem aufzudecken?

Yakuza 5 Remastered | PlayStation Plus Premium

Auch in diesem Titel erlebt ihr die Story aus mehreren Perspektiven: Der Frieden zwischen dem Tojo-Clan und der Omi-Allianz bröckelt. Ihr spielt fünf verschiedene Charaktere, darunter Kazuma Kiryu, deren Geschichten miteinander verbunden sind, und seid in fünf verschiedenen Städten dabei, als die Yakuza-Organisationen in den Krieg ziehen.

Yakuza 6 : The Song of Life | PlayStation Plus Extra/Premium

Im letzten Kapitel von Kazuma Kiryus epischer Geschichte stellt sich der Drache von Dojima der Verantwortung als Pflegevater und tut alles, um den kleinen Haruto zu beschützen und das Geheimnis hinter dem schweren Angriff auf Haturo’s Mutter zu lüften. Ihr erkundet Onomichi und Hiroshima, taucht mithilfe einiger unwahrscheinlicher Freunde in eine gnadenlose kriminelle Unterwelt ein, überlistet die Clans, die Haruto suchen, und findet die Antworten, die ihr sucht.