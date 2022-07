PM: Das erwartet euch in der Juli-Aktualisierung 1.19 von Gran Turismo 7 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Fans von Gran Turismo! Die Juli-Aktualisierung für Gran Turismo 7 erscheint heute, am 27. Juli, um 8:00 Uhr MESZ.*

Ein außergewöhnlicher Skyline, der sich in den Rennen der 1980er hervortat.

Mit seinem sehr speziellen Aussehen ist der Skyline Super Silhouette eines der ikonischsten Autos aus dieser Serie. Er verfügt über einen Kinnspoiler, der sich weit nach vorne erstreckt und fast schon den Asphalt berührt, extrem verbreiterte Kotflügel vorne und hinten sowie einen großen Heckflügel. Die Leistung liefert ein 2,1-Liter-Vierzylinder-Turbomotor namens LZ20B. Das Auto hatte eine unglaubliche Präsenz auf der Strecke – oft schossen Flammen aus dem Auspuff unter der linken Tür – und faszinierte seinerzeit Autoliebhaber und Rennsportfans gleichermaßen.

Ein schönes, schnittiges Sportauto mit zwei Sitzen, das die Gran Turismo Trophy gewann.

Jedes Jahr im August versammeln sich in den USA die schönsten Autos in der Geschichte des Automobils zum weltberühmten Pebble Beach Concours d‘Elegance. 2014 gewann dieser Maserati A6GCS/53 Spyder mit dem Chassis Nr. 2078 die Gran Turismo Trophy – nur einer der möglichen Preise. A6 kennzeichnet eine Serie von Sechszylinder-Rennautos, die zwischen 1947 und 1956 von Maserati entwickelt wurden. Der auf Sportwagen-Meisterschaften ausgelegte GCS ähnelte zu Beginn einer Zweisitzerversion der klassischen Grand-Prix-Autos in Zigarrenform. Doch nach einer Reglementänderung von 1953 begannen viele Karosseriebauer, ihre eigenen Designs für den Rohrrahmen zu entwerfen.

Dieser Supersportwagen ist eine Neuinterpretation des ruhmreichen Carrera GT als Plug-in-Hybrid.

Der Porsche 918 Spyder ist ein Supersportwagen, den Porsche im Jahre 2011 vorgestellt hat. Die Produktion des Nachfolgers des Carrera GT wurde auf 918 Fahrzeuge limitiert. Der bemerkenswerteste Aspekt des Autos ist die Tatsache, dass es ein Plug-in-Hybrid ist. Ein V8-Motor mit 4,6 Liter und 608ps auf der Basis des Motors aus dem Rennwagenprototyp RS Spyder ist in der Fahrzeugmitte und ein einzelner Elektromotor im Heck verbaut, was in einer Gesamtleistung von 886ps resultiert. Diese unglaubliche Leistung in Kombination mit dem optionalen Weissach-Paket ermöglicht dem Auto eine Beschleunigung von 0 auf 100km/h in 2,6 Sekunden, auf 200km/h in 7,2 Sekunden und auf 300km/h in gerade einmal 19,9 Sekunden. Dem Fahrzeug, das laut Werbung eine Höchstgeschwindigkeit von 345km/h erreicht, gelang es, eine Runde auf der Nordschleife des Nürburgrings in 6:57 zu absolvieren.

Verfolgt die offiziellen GT- und PlayStation-Kanäle, um auf dem Laufenden zu bleiben, denn das Team hat noch viele weitere Aktualisierungen für euch in petto. Und bis dahin: Viel Spaß in den Rennen!

* Für die Aktualisierung ist eine Internetverbindung erforderlich. Spielfortschritt erforderlich für Zugriff auf Fahrzeuge.