Japan-Dokus 2018 Folge 4/15: Osaka bei Tag – frei für alle

Folge 04: Osaka bei Tag

Osaka war zu alter Zeit die "Hauptstadt Japans" (allerdings war Japan nicht immer ein geeintes Land...) und ist bis heute die große Konkurrentin von Tokio. Zwar ist sie mit 2,7 Millionen Einwohnern nur die drittgrößte Metropole des Landes, nach Yokohama. Doch letzteres bildet mit Tokio und weiteren Städten die gigantische Metropolregion Tokio mit etwa 34 Millionen Menschen. Tokio liegt in der östlichen Kanto-Region, Osaka hingegen ist das wirtschaftliche Zentrum der Kansai-Region – als Metropolregion kommt es inklusive Kyoto und anderen nahen Städten auf immerhin gut 17 Millionen Menschen.

Tokio gegen Osaka, Kanto gegen Kansai, das ist ein wenig vergleichbar mit der (nicht unbedingt immer bierernsten) Konkurrenz wischen Hamburg und München oder auch Nordhrein-Westfalen und Bayern – denn es gibt durchaus kulturelle Unterschiede. Tokioter gelten als besonders strebsam, aber auch egoistisch, die Menschen und Osaka als fröhlicher und lauter und auch gerne dazu bereit, die Regeln zu brechen. In der vierten Folge von Japan-Dokus 2018, Osaka am Tag, erkundet Jörg Langer die Großstadt und versucht, einigen dieser kulturellen und kulinarischen Unterschiede auf die Spur zu kommen – sofern sie für Westler ohne Japanologie-Studium überhaupt erkennbar sind. Dabei hilft ihm die aus Osaka stammende Asuka.

Im komplementären Video Osaka bei Nacht geht es dann nicht zuletzt um den Nachweis, dass Osaka in Sachen "Lichtermeer" den Vergleich mit Tokio nicht zu scheuen hat.

Fun Fact: Gleich am Ankunftstag in Osaka ist unserem Video-Reporter etwas passiert, mit dem er außerhalb des morgentlichen Berufs-Pendelverkehrs in Japan noch nie konfrontiert worden ist. Am helllichten Tage wartete er brav an der Midosuji-U-Bahnstation, die ihn in wenigen Minuten von Shin-Osaka (wo die Shinkansen-Züge halten) nach Umeda (dem eigentlichen Hauptbahnhof in Osaka, oben heißt er Osaka Station, unten, für die U-Bahnen, Umeda) bringen sollte. Er stand so, dass er nach dem Halt der U-Bahn etwas links von den Wagentüren stehen würde – die U-Bahnen und Züge halten meist zentimeterexakt in Japan. Die U-Bahn kam, die Türen öffneten sich, Jörg trat noch einen Schritt nach links, um höflich den aussteigenden Fahrgästen großzügig Platz zu gewähren. "Japanischer als die Japaner", war schon immer sein Motto...

Und da geschah es: Die hinter ihm wartenden Japaner, darunter eine ungefähr 1 Meter 40 große Oma, überholten ihn rechts und strömten (nun ja, es waren vielleicht fünf oder sechs Personen) in den Wagen, obwohl daraus noch einzelne Leute ausstiegen! Dieses ungeheure Drängeln verwirrte unseren Reporter zutiefst, der aus dem nüchtern-höflichen Tokio doch anderes gewohnt war. Zumindest tagsüber, zur Hauptpendelzeit wird da teils auch mit Ellenbogen und Auflaufenlassen und zur Seite abdrängen gearbeitet. Interessant ist deshalb die Reaktion von Jörgs Interview-Partnerin auf seine vorsichtige Frage nach der Möglichkeit, dass in Osaka vielleicht ein wenig gedrängelt werden könnte...