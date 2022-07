Netflix fügt preisgekröntes Indie-Spiel zum Abo hinzu

PC iOS MacOS Android

Netflix hat in diesem Jahr damit begonnen, Spiele in das Streaming-Abo zu integrieren. Die könnt ihr auf Mobilgeräten über die Netflix-App abrufen. Nachdem Into the Breach (im Test, Note 8.0) in der neuen Advanced Edition den Anfang machte, stoßen nun zwei weitere Spiele hinzu.

Weniger spektakulär ist Mahjong Solitaire, das genau das bietet, was der Name verspricht und mancher vielleicht noch als Gratis-Unterhaltung früherer Windows-Versionen in Erinnerung hat (allerdings im konkreten Fall des Spiels im Netflix-Abo mit lauschigeren Hintergrundgrafiken).

Der dritte Titel im Bunde ist das BAFTA-prämierte Story-Adventure Before Your Eyes. Das Spiel versetzt euch in Ich-Perspektive in eine Seele auf dem Weg ins Jenseits, deren Leben vor ihren Augen vorbeizieht. Ein Kniff ist dabei, dass der Titel darauf reagiert, wenn ihr blinzelt. Am PC kam dafür eine Webcam zum Einsatz, auf Mobilgeräten wird die eingebaute Kamera genutzt.

Parallel wird Before Your Eyes auf GOG (Ref-Link) und Steam bis zum 5. August 2022 zum um 50 Prozent reduzierten Preis von 4,49 Euro angeboten.