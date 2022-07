PM: Xbox Summer Spotlight 2022: Freu Dich auf einen genialen Spiele-Sommer! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Sommer ist da und damit beginnt offiziell das Xbox Summer Spotlight 2022 – sechs Wochen voller Spannung und neuer fantastischer Spiele. Zwischen dem 26. Juli und dem 5. September erscheinen mehr als 75 neue Titel, die Du auf Xbox Series X|S und Xbox One erleben kannst. Zum Auftakt gibt es hier einen kleinen Vorgeschmack auf einige der fantastischen kommenden Summer Spotlight Games. Die kommende Gaming Season wird fantastisch – so viel steht fest.

Jetzt verfügbar – Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle

Capcom bringt die Spielhalle mit einer weiteren Sammlung beliebter Klassiker zurück. Auch die Arcade-Lieblinge der Vergangenheit können noch verbessert werden: Mit Rückspulfunktionen, Geschwindigkeitsanpassungen und der Möglichkeit, das Spiel jederzeit zu speichern und zu laden, fühlen sich Deine alten Lieblinge ganz neu an. Diese Arcade-Sammlung bietet den perfekten Mix aus Arcade-Nostalgie und Komfort – perfekt, um in alten Erinnerungen zu schwelgen.

28. Juli – RimWorld Console Edition

In diesem Simulator erschaffst Du Deine eigene Science Fiction-Kolonie auf einem fremden Planeten. Zusätzlich zu den strategischen Aufbau-Aspekten beeinflussen drei KI-Storyteller*innen die Handlung des Spielgeschehens. Du kannst dabei selbst zwischen den verschiedenen Geschichten auswählen: Randy Random macht verrückte Sachen, Cassandra Classic setzt auf steigende Spannung und Phoebe Chillax mag es entspannt. Schreibe Deine eigene Geschichte in einer Simulation voller Psychologie, Ökologie, Gunplay, Schlachten, Klima, verschiedenen Biomen, Diplomatie, zwischenmenschlichen Beziehungen, Kunst, Medizin, Handel und mehr.

8. August – Two Point Campus

Xbox Game Pass – Von den Macher*innen von Two Point Hospital kommt Two Point Campus. In dieser witzig wuseligen Simulation erbaust Du den Campus Deiner Träume. Wie wäre es mit einer U-förmigen Hecke im Garten? Oder stille Deinen Wissensdurst am Brunnen des Wissens (Hinweis: Kein Trinkwasser!) und erfreue Dich am Glanz Deiner ganz eigenen Perle der Weisheit.

16. August – Tribes of Midgard

Tribes of Midgard ist ein Koop-Spiel mit einer einzigartigen Mischung aus Action-, Survival- und Roguelite-Elementen. Verteidige Dein Dorf gegen Horden von übernatürlichen Eindringlingen – tödliche Geister und gigantische Gegner, die jede Nacht den Spross von Yggdrasil zu zerstören drohen. Deine Aufgabe ist es, diesen heiligen Baum zu beschützen. Nur wenn Du den Spross vor Unheil bewahrst, verhindern Du und Dein Stamm Ragnarök – das Ende der Welt.

16. August – Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Der außerirdische Eroberer Crypto kehrt zurück und es dürstet ihn nach Vergeltung. Erlebe die 60er Jahre in all ihrer chemischen Pracht und räche Dich am KGB, der Dein Mutterschiff in die Luft gejagt hat. Vereitle die Pläne Deiner Feinde und verbünde Dich mit der Spezies, die Du eigentlich unterwerfen wolltest.

MultiVersus

Das Multiversum liegt Dir zu Füßen, wenn Du in 2v2-Matches gegen Deine Freund*innen antrittst. Du möchtest gegen Batman und Shaggy antreten? Versuche es mit Bugs Bunny und Arya Stark! In diesem Jump’n’Run matchst Du die verrücktesten und unwahrscheinlichsten Charaktere zu Teams mit außergewöhnlichen Stärken – entweder gemeinsam mit Deinen Freund*innen oder im Wettlauf gegen sie. Nur eine*r kann Herrscher*in des Multiversums werden.

Rumbleverse

Rumbleverse ist ein brandneuer, kostenloser Brawler für bis zu 40 Personen, in dem jeder ein Champion sein kann. Als individuelle Bürger*in von Grapital City konfigurierst Du Deine Fähigkeiten und kämpfst Dich gegen Deine Mitbürger*innen zum Sieg. Wenn Du die vielen einzigartigen Gegenstände schlau kombinierst und Dich von der Masse abhebst, wirst Du siegen.

Cult of the Lamb

Schlüpfe in die Rolle eines besessenen Lamms, das von einem ominösen Fremden vor der Vernichtung gerettet wurde. Nun revanchierst Du Dich, indem Du in seinem Namen eine treue Anhängerschaft aufbaust. Gründe Deinen eigenen Kult in einem Land der falschen Prophet*innen. Wage Dich hinaus in vielfältige geheimnisvolle Gebiete, um eine treue Waldgemeinde aufzubauen, das gute Wort zu verbreiten und der einzig wahre Kult zu werden.

TinyKin

Xbox Game Pass – Als Milo die Erde erreicht, muss er feststellen, dass er viel zu klein ist. Hinzu kommt, dass alle Menschen verschwunden sind und seit 1991 kein einziger Tag vergangen ist. Schließe Dich mit den geheimnisvollen TinyKin zusammen und nutze ihre einzigartigen Kräfte, um Leitern, Brücken, Explosionen und vieles mehr zu bauen. Finde einen Weg nach Hause durch eine ausgedehnte Metropole in Ameisengröße und lüfte das größte Geheimnis der Erde.

Dies ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf all die großartigen Spiele, die diesen Sommer erscheinen. Wirf jeden Dienstag einen Blick in den Microsoft Store, um alle neuen Games des Summer Spotlight für Xbox Series X|S und Xbox One zu entdecken. Zusätzlich gibt es auf dem offiziellen Xbox Twitch-Kanal jeden Freitag ab 20 Uhr eine Stunde lang die neusten Summer Spotlight-Titel im Stream zu sehen. Schalte ein und gewinne mit etwas Glück einen Code für das Spiel, das in dieser Woche gespielt wird. Vergiss außerdem nicht, Major Nelson auf Twitter zu folgen, um wöchentliche Updates zu erhalten. Hier erfährst Du von speziellen Verlosungen, bei denen Du die Chance hast, einen Token für jedes einzelne Summer Spotlight-Spiel zu gewinnen. Die vollständige Liste der Spiele gibt es auf Xbox.com.