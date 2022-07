PS VR2: Erste Infos zu Passthrough, Spielbereich-Setup, Kino-Modus

PS5

Auf dem PlayStation-Blog teilte Sony erste Eindrücke zur Bedienung und Einrichtung der PS VR2. So wird die neue VR-Brille Passthrough beziehungsweise im offiziellen Lingo eine "Durchlassansicht" anbieten, sodass ihr Dank der Kameras an der Außenseite des Headsets eure Umgebung sehen könnt, ohne das Gerät vom Kopf zu nehmen. Die Ansicht könnt ihr sowohl im Control Center als auch über einen Knopf am Headset umschalten. Sony weist darauf hin, dass es sich dabei nur um eine Komfort-Funktion handelt und dieses Kamerabild nicht von euch aufgezeichnet werden kann.

Apropos aufzeichnen: Besitzt ihr eine HD-Kamera für PS5, dann könnt ihr bei Spielaufnahmen auch eure Bewegungen über dieses Zubehör aufnehmen lassen. Die Kameras an der VR-Brille sollen auch für die Einrichtung des Spielbereichs den Raum scannen. Den so ermittelten Spielbereich könnt ihr mithilfe der Sense-Controller dann nachjustieren.

Verwendet ihr das Gerät im VR-Modus, soll die virtuelle Umgebung mit einer Auflösung von 2000x2040 Pixel je Auge angezeigt werden, mit einer Bildfrequenz von 90 Hz oder 120 Hz und mit HDR-Farben. Alternativ könnt ihr einen Kino-Modus nutzen, bei dem das Interface, das PS5-Menü und Medieninhalte auf einer virtuellen Leinwand angezeigt werden. Die Leinwand-Darstellung soll eine 1080p-Auflösung mit HDR in 24, 60 oder 120 Bildern pro Sekunde bieten.