Bloodborne PSX: noclip-Doku zum Demake des Soulsborne-Hits

Remakes bekannter und beliebter Klassiker sind schon seit geraumer Zeit en vogue. Im besten Fall können sie das eventuell schon angestaubte Original im neuen Gewand erstrahlen lassen und die unvergessene Spielerfahrung wieder beziehungsweise neu erleben lassen. Demakes hingegen sind weit seltener, gehen sie doch einen anderen Weg. Früher wurde der Begriff Demake fürs Umcoden aktueller Software für schwächere Systeme verwendet. Bloodborne PSX hat damit aber wenig zu tun und geht weit darüber hinaus.

Gerade neue Spiele, wie in diesem Fall Bloodborne (Test mit Wertung 9.0), die mit ihrer Grafikpracht, den spektakulären Effekten, der großen Spielwelt und komplexen Mechaniken sowie einem fordernden Kampfsystem beinahe untrennbar mit neuer Hardware moderner Konsolen und PCs verbunden scheinen, schliessen bei oberflächlicher Betrachtung ein voll funktionsfähiges Demake fast schon aus. Vor allem wenn das Ergebnis ein typisches PlayStation-1-Spiel im Look der mittleren 90er Jahre sein möchte.

Diesem Projekt, an dem Entwicklerin Lilith Walther seit 2017 konzeptionell arbeitet – die Hauptentwicklungszeit betrug jedoch nur beeindruckende 13 Monate – und das am 9. Februar 2022 auf itch.io gratis erschienen ist, widmet sich die neueste Doku des noclip-Teams. Mit Interviews, zahlreichen Gameplay-Szenen und bislang unveröffentlichtem Konzept- und Prototyp-Material umreisst das knapp dreiviertelstündige Video, das ihr unter der News eingebunden findet, die ambitionierte Entwicklungsarbeit sowie Fragen zum Markenrecht. Die Doku gibt Antworten auf die Frage, wie es möglich war, die Essenz des Soulsborne-Hits von From Software in ein Low-Poly-Pixel-Korsett von gerade mal 143MB im Look and Feel von 1994 zu pressen, als die PS1 gerade das Licht der Gamingwelt erblickte.