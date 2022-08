Eigentlich bekomme ich hier alles, was ich von einem Spiel dieser Art erwarte: Ein geniales Setting mit einer fesselnden Handlung, interessant geschriebene Charaktere, ein paar schräge Witze und ein spaßiges Kampfsystem. Was zum Kuckuck will ich also mehr? Nun, ich möchte beim Spielen nicht alle Nase lang durch überlange Filme gestört werden. Halt! Ja, ich weiß, dass sich alle Filmsequenzen überspringen lassen. Aber so würde ich die Geschichte beinahe komplett verpassen.