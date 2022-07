Bound by Blades: Tierisches Boss-Rush-RPG im Trailer

PC

Publisher Assemble Entertainment hat Bound by Blades per Anouncement Trailer vorgestellt. In dem Action-RPG kämpft ihr als Krieger gegen riesige Monster, die das einst blühende Land Ashmyr bedrohen. Ihr stellt euch als anthropomorpher Tierheld mit einer von drei Klassen allein oder im lokalen Koop zehn Bossen und craftet euch aus ihren Überresten bessere Ausrüstung. Bound by Blades kommt dabei in einem gezeichneten Grafikstil daher.

Das ARPG soll im vierten Quartal 2022 auf Steam und GOG erscheinen. Versionen für Nintendo Switch und Mobile-Geräte sollen 2023 folgen.