Tactics Ogre Reborn: Screenshots zur Neuauflage aufgetaucht

PSP

Vor einigen Wochen tauchte kurz im Playstation Store bereits ein Eintrag zum bisher nicht angekündigten Tactics Ogre Reborn auf. Dabei scheint es sich um ein Remaster von Tactics Ogre - Let Us Cling Together aus dem Jahr 2010 zu handeln, das ein PSP-Remake des gleichnamigen Super-Nintendo-Klassikers war.

Nun hat anscheinend die Seite PS Deals , die eigentlich Spiele-Einträge im PSN-Store nach Preisnachlässen durchforstet, bereits im Store hinterlegte Infos und Screenshots (darunter das Titelbild dieser News) zu Tactics Ogre Reborn ausgelesen. Demnach wirbt die Neuauflage mit verbesserte Grafik und Sound sowie Anpassungen beim Game Design. So soll die Spielbarkeit durch ein flotteres Tempo in den Kämpfen, Autosaves sowie ein überarbeitetes Interface verbessert werden.

Auch ein Release-Datum für PS4 und PS5 ist bei dem Eintrag gelistet: Der 11. November 2022. Bis zur offiziellen Ankündigung durch Square Enix sind diese Angaben natürlich mit etwas Vorsicht zu genießen.