Der Herr der Ringe - Gollum: Release um mehrere Monate verschoben

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Eigentlich sollte Der Herr der Ringe - Gollum (in der Preview) von Daedalic am ersten September erscheinen. Wie die Entwickler nun bekannt gegeben haben, wird sich der Release um mehrere Monate nach hinten schieben. Einen genauen Termin können sie noch nicht nennen, in der näheren Zukunft soll aber ein Datum genannt werden.

Betroffenen sind sowohl der Release auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Als Grund wird angegeben, dass man mehr Zeit für den Feinschliff des Schleichabenteuers von Gollum benötigen würde.

In Der Herr der Ringe - Gollum lenkt ihr den namensgebenden gleichnamigen Ex-Hobbit. Naturgemäß seid ihr nicht besonders kräftig und müsst so langsam vorgehen und durch die Schatten schleichen, um eine Chance auf Überleben zu haben und den einen Ring zu finden.