PM: Wie Digimon Survives Karma-System eure Digimon und die Geschichte beeinflusst (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Während seiner Schulferien gerät Takuma Momozuka unerwartet in ein Abenteuer, als er beim Spielen nach einem mysteriösen Erdbeben ein historisches Wahrzeichen untersucht.

Digimon Survive ist ein Visual-Novel-Spiel mit Elementen von taktischen Kämpfen, in denen ihr Takuma auf seiner Reise begleitet. Eure Entscheidungen beeinflussen die Geschichte, die ihr erlebt. Sie können Karma, Zuneigung und Digitierungen beeinflussen.

Der Produzent von Digimon Survive, Kazumasa Habu, berichtete kürzlich im Anime Expo Summer Showcase Panel: „Im Setting von Digimon Survive sind Digimon quasi die Reflektion des menschlichen Herzens. Und die Verbindung zwischen Digimon und menschlichen Partnern werden in diesen gefährlichen Situationen auf die Probe gestellt. Deswegen haben eure Entscheidungen so einen großen Einfluss auf die Entwicklung eures Digimons.“

Wir sind hier, um euch heute etwas darüber zu erklären, wie das Karma-System funktioniert. Seid ihr bereit herauszufinden, was Karma für euch und euer Digimon bedeuten kann?

In Digimon Survive wird Takuma mit einigen Entscheidungen konfrontiert und die müsst ihr im Spiel dann treffen. Diese Entscheidungen können einfach sein – was tut ihr heute morgen? – oder schwieriger: Kämpfen oder fliehen in einer bedrohlichen Situation? Viele der Entscheidungen beeinflussen euren Karma-Wert. Während alle Entscheidungen möglich sind, beeinflusst euer Karma-Wert auf Dauer bestimmte Aspekte des Spiels. Euer höchster Karma-Wert beeinflusst auch das Wachstum von Takumas Digimon, Agumon.

Es gibt immer drei Arten Karma: Moral, Harmonie und Zorn. Jeder Wert wird von einer Farbe repräsentiert und wird immer in der gleichen Position sein, wenn ihr gefragt seid.

Moralische Entscheidungen beziehen sich auf Gerechtigkeit, Opfer oder sogar Klugheit. Moral ist gelb und ist die Entscheidung linksoben. Wenn Takuma moralische Entscheidungen trifft, wird er sich am besten mit Digimon verstehen, die die Impfungs-Eigenschaft haben.

Mitgefühl, Kooperation und Frieden sind einige der Motivationen für eine Entscheidung, die euren Harmonie-Wert erhöht. Dieser Score ist grün und ist immer die rechte Entscheidung. Wer sich für Harmonie entscheidet, passt später am besten zu Digimon mit der Daten-Eigenschaft.

Direkt, taff und zielbezogen. Zorn wird von rot repräsentiert und liegt immer oben. Diese starke Persönlichkeit ist für Digimon mit der Virus-Eigenschaft am attraktivsten.

Die Eigenschaften der Digimon sind direkt mit ihrer Persönlichkeit verknüpft – so wie auch Takumas Karma-Entscheidungen seinen Persönlichkeitstyp darstellen. Auf eurem Abenteuer werdet ihr verschiedene Möglichkeiten haben, andere Digimon zu rekrutieren. Im Free-Battle-Modus könnt ihr mit anderen Digimon “reden“, zum Beispiel Biyomon, um sie vielleicht in eure Gruppe zu holen. Ihr werdet dazu Fragen zu ihrer Persönlichkeit beantworten müssen. Wenn ihr erfolgreich seid, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr sie rekrutiert oder nach einem Gegenstand fragt. Wenn ihr einen hohen Karma-Wert im entsprechenden Attribut habt, stehen eure Chancen besser, sie zu überzeugen.

Das Attribut der Digimon spielt auch eine wichtige Rolle im Krampf. Digimon Survive basiert auf einer Stein-Schere-Papier-Kampf-Mechanik, in der gilt: Impfe > Virus > Data > Impfe. Behaltet im Kopf, dass es keine direkten Begegnungen geben wird, sondern allgemeine Regeln, in denen die Angriffsstärke bestimmt wird. Zusätzlich bestimmt Takumas jeweils höchster Karma-Wert den Digitierungsweg, den Agumon freischalten kann. Beispielsweise kann Agumon seinen Daten-Ast der Digitierung freischalten, wenn Takumas Wert für Harmonie am höchsten ist.

Mit all diesen Entscheidungen, die aufgezeichnet und gemessen werden, könnt ihr euch sicher sein, dass es keine richtigen oder falschen Entscheidungen gibt. Wie im Leben müsst ihr einfach Entscheidungen basierend auf eurem eigenen inneren Kompass treffen und eure eigenen Geschichten und Enden finden. Führt Takuma durch seine Reise – ab Freitag, dem 29. Juli, auf PlayStation 4 im Release von Digimon Survive.