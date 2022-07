PM: Sommerangebote 2022: 8 Spiele unter 15 Euro + Sales Awards (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auf euch wartet wieder eine riesige Auswahl an spannenden Spielen zu absoluten Knallerpreisen: Vom 20. Juli bis zum 17. August laufen die Sommerangebote 2022 im PlayStation Store, mit bis zu 90 % Rabatt auf ausgewählte Games. Wenn ihr noch ein paar gute Tipps für den Einkauf braucht, schaut euch doch diese acht Spiele unter 15 Euro an.

Beginnen wir unsere Empfehlungen mit dem perfekten Spiel für die nächste on- und offline Party. Bei ACT IT OUT! geht es darum, einen Begriff zu beschreiben, der von euren Mitspielern erraten werden soll. Wie ihr das macht, das bleibt euch überlassen. Ihr könnt wortreiche Umschreibungen finden, eine Zeichnung machen oder auch aus vollem Hals singen, Hauptsache der gesuchte Begriff wird nicht genannt. Die spaßige Scharade der Partyspiel-Spezialisten von Snap Finger Click spielt ihr mit bis zu acht Teilnehmern und beinhaltet mehr als 1500 Begriffe aus den Bereichen Film, Musik und Videospiele.

ACT IT OUT! Ein Scharadespiel

€2,09 -> €6,99 | Aktion gültig bis 4.8.2022

So habt ihr eine Zombie-Apokalypse garantiert noch nicht erlebt: In Tequila Works emotionalem Deadlight: Director’s Cut übernehmt ihr die Rolle des ehemaligen Polizisten Randall Wayne, der nach dem Ausbruch einer verhängnisvollen Seuche durch Seattle hetzt, um seine Familie zu finden. Im Vordergrund steht dabei eure Geschicklichkeit, denn es gilt den schemenhaft dargestellten Zombies durch Klettereinlagen und Sprünge zu entfliehen, immer wieder Umgebungsrätsel zu lösen und dabei auf keinen Fall eure Ausdaueranzeige aus den Augen zu verlieren. In allergrößter Not greift ihr zu Schlag- oder Schusswaffen, aber Weglaufen ist meist der bessere Weg. Die einzigartige Optik der in Schatten getauchten Areale sowie das stimmungsvolle Sounddesign sorgen für eine bedrohliche Atmosphäre, die euch garantiert packen wird.

Deadlight: Director’s Cut

€14,99 -> €2,99 | Aktion gültig bis 4.8.2022

Ihr möchtet eine Aufbausimulation mit Tiefgang, habt aber nicht die Zeit oder Lust, euch erst in ein komplexes Menüsystem einzuarbeiten und hunderte von Optionen abzuwägen? Dann dürfte Kingdom: New Lands genau das richtige für euch sein. In der herrlich unkompliziert zu bedienenden Retro Pixellook-Simulation baut ihr auf Inseln ein eigenes Fantasy-Reich. Dazu sammelt ihr das nötige Kapital ein und weist eure Handwerker, Jäger sowie Landwirte an, Gebäude zu errichten, Nahrungsmittel anzubauen und die wachsenden Siedlungen gegen gefährliche Kreaturen zu verteidigen. Klingt überschaubar, ist es auch – allerdings müssen alle Entscheidungen genau überdacht werden, sonst geht euch schnell das Geld aus und steht dem nächsten Monsterangriff wehrlos gegenüber oder die Menschen darben. Ziel ist es, ein Schiffswrack wieder zu reparieren und sich auf den Weg auf die nächste, größere, Insel zu machen.

Kingdom: New Lands

€14,99 -> €2,99 | Aktion gültig bis 4.8.2022

Wir schämen uns nicht, dass wir bei dem melancholischen Puzzle-Adventure Old Man’s Journey des Indie-Studios Broken Rules mehrfach feuchte Augen bekommen haben. Die völlig entspannt erzählte Geschichte eines alten Mannes, der in den Erinnerungen seines langen Lebens schwelgt und dabei sämtliche Höhen und Tiefen Revue passieren lässt, dürfte wohl niemanden unberührt lassen. Durch das Lösen von ebenso entspannten Umgebungsrätseln folgt ihr dem Lebensweg des Protagonisten, dessen hoffnungsvollen und niederschmetternden Momente in einzelnen Episoden erzählt werden.

Old Man’s Journey

€9,99 -> €2,49 | Aktion gültig bis 4.8.2022

Uns hat es schon ordentlich gegruselt, als wir zum ersten Mal die Seuchen-Simulation Plague Inc: Evolved ausprobiert haben und feststellten, wie schnell ein Krankheitserreger die gesamte Welt infizieren und die Menschheit ausrotten kann. Glücklicherweise nur rein virtuell, aber die Entwickler von Ndemic Creations nutzen für die Darstellung der Verbreitung ein authentisches System, von dem sogar das CDC, die amerikanische Behörde für Disease Control and Prevention, begeistert ist. Infiziert mit zehn unterschiedlichen Krankheitserregern Patient Null, verbreitet die Seuche so schnell es geht rund um den Erdball und überlebt als Virus alles, was die Menschheit zur Verteidigung entwickelt.

Plague Inc: Evolved

€5,09 -> €14,99 | Aktion gültig bis 4.8.2022

Dass nicht immer der edle Ritter in strahlender Rüstung der Protagonist eines erfolgreichen Fantasy-Rollenspiels sein muss, das beweist eindrucksvoll der Klassiker The Bard’s Tale. In dem epischen Abenteuer übernehmt ihr die Rolle eines egoistischen Barden, der sich nicht um entführte Prinzessinnen oder von Monstern bedrohte Bauern schert, sondern nur sein eigenes Wohl und einen immer gut gefüllten Geldbeutel im Sinn hat. Es ist ein Scherz des Schicksals, dass euer Antiheld ausgerechnet in einen Rettungsversuch für eine Prinzessin hineingezogen wird und sich als Retter beweisen muss. Oder vielleicht doch nicht? Das entscheidet ihr. Die Neuauflage The Bard’s Tale: Remastered and Resnarkled wurde nicht nur optisch überarbeitet, sondern mit noch mehr witzigen Sprüchen und schnippischen Bemerkungen versorgt. Gut 30 Stunden beste RPG-Unterhaltung für nicht mal zwei Euro, wenn das kein gutes Angebot ist?

The Bard’s Tale: Remastered and Resnarkled

€9,99 -> €1,99 | Aktion gültig bis 4.8.2022

Im zweiten Abenteuer des gar nicht mal so dynamischen Duos Detective McQueen und seines leicht beschränkten Partners Officer Dooley geht es erneut um Straftaten im Bereich des Übernatürlichen. In Twin Lake City ist die normale Kriminalitätsrate zwar nicht sonderlich hoch, aber aus einer höllischen Spiegelwelt kommt es immer wieder zu Besuchen von Tentakelmonstern und anderen gruseligen Kreaturen. Als Darkside Detective ermittelt ihr nun wieder in einem umwerfend witzigen und mit zahllosen Anspielungen auf Point-and-Click-Adventures gespickten Pixel-Abenteuer und löst hoffentlich alle sieben Fälle.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

€12,99 -> €9,09 | Aktion gültig bis 4.8.2022

Zu einem gemütlichen Spieleabend im Freundes- oder Familienkreis gehören eigentlich immer auch einige Partien UNO. Das klassische Kartenspiel bietet in der digitalen Version für PlayStation noch mehr Möglichkeiten, so spielt ihr alleine oder in 2 vs. 2-Duellen, stellt eure eigenen Hausregeln auf oder spielt mit neuen, spannenden Decks, die spezielle Karten für besondere Aktionen enthalten.

UNO®

€9,99 -> €3,99 | Aktion gültig bis 4.8.2022

Jetzt seid ihr gefragt: Welche Spiele aus den Sommerangeboten stehen bei euch ganz oben auf der Wunschliste und haben eine Auszeichnung verdient? Wählt aus den folgenden Kategorien euren Top-Favoriten, wir sind schon ganz gespannt, welche Games gewinnen werden. Wenn ihr ein Spiel in der Auswahl vermisst, dann schreibt uns gerne euren ganz persönlichen Hit-Kandidaten in die Kommentare.