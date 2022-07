Montagmorgen-Podcast #451

Teaser Eine neue Woche bricht an und die laschen Zeiten sind vorbei. Ein Teil der Redaktion kehrt nämlich zurück, nachdem er etwas abwesend war. Wegen eines tragischen Verlusts ist er aber angeschlagen.

Arbeit kann so schön sein. Der Chef ist im Urlaub, die Badewannen sind mit Eiswasser gefüllt und die Quietscheenten freuen sich, nicht mehr alleine schwimmen zu müssen. So sahen die letzten Wochen von Hagen und Dennis (zumindest in der Theorie) aus. Doch nun ist Schluss mit dem Lotterleben, Jörg ist aus Italien zurückgekehrt und voll motiviert. Gut, heute hat er wegen einem vergessenen Utensil noch zu kämpfen, aber dennoch zieht er den Podcast routiniert durch. Userfragen werden beantwortet, die Vorschau wird vorgestellt und es gibt ein paar Anekdoten.

