Teaser Heinrich und Jörg reisen mit der Kraft des gedruckten Worts in die Vergangenheit der Spielebranche. Im Bonus-Segment für Patreons blickt Michael Hengst auf die Anfänge der Video Games.

Als Patreon-Unterstützer der Spieleveteranen hört für 5$ nicht nur doppelt so viele Episoden, sondern auch einen Extended Cut dieser Episode:



Die Seiten sind vielleicht ein wenig vergilbt, aber sie halten die Erinnerungen an vergangene Spielejahrzehnte frisch: Einmal im Monat greifen Heinrich und Jörg zur Lesebrille, um in alten Magazinen nachzuschlagen, welche Spielethemen vor 10, 20 und 30 Jahren angesagt waren. Dabei begegnen sie zum Beispiel einem Schuldgefühl-Shooter (2012), einer Echtzeitstrategie-Sternstunde (2002) und dem Adventure-Debüt von Revolution Software (1992). In der verlängerten Zeitreise für Patreon-Unterstützer begrüßen sie außerdem Michael Hengst, der anhand von Ausgabe 8/1992 über die Anfangszeit des Magazins Video Games plaudert. Zu Beginn der Episode streunen wir durch aktuelle Themen wie Spielberichte, News und geben auch einen neuen Hörerfragenraufruf bekannt.

Folge 30-2022 (#278) des Spieleveteranen-Podcasts mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:34:50 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:05:12 Gemischte News: Hoffnung für Sonic Origins , Mega Drive Mini 2 für Nordamerika, Fortsetzung für Yakuza - Like a Dragon , Tätowierungen für Diablo 4 , Shooter-Comeback für John Romero .

, Mega Drive Mini 2 für Nordamerika, Fortsetzung für , Tätowierungen für , Shooter-Comeback für . 0:16:16 Was haben wir zuletzt gespielt? Stray , Power Wash Simulator , Company of Heroes 3 (Demo).

, , (Demo). 0:32:13 Hörerpost von Armin und Paul Hartmann. Es gibt auch einen neuen Fragenraufruf – und Jörg plant bereits die nächste Japan-Dokumentation.

0:40:09 Zeitschriften-Zeitreise: Juli 2012, 2002, 1992

0:40:44 Gamestar 8/2012 und GamersGlobal, u.a. mit Skyrim , Quantum Conundrum , Game of Thrones , Spec-Ops - The Line und Spelunky .

, , , und . 1:03:09 Gamestar 8/2002, u.a. mit Warcraft 3 , Neverwinter Nights und Arx Fatalis .

, und . 1:15:51 Power Play 8/1992 und etwas DOS International, u.a mit 1869, Lure of the Temptress und World Tennis Championships.