Darauf freut sich die Redaktion im... August 2022

Messefreude – und sonst?

Teaser Es ist wieder soweit, die Gamescom findet statt! Doch das ist nicht alles, auf das sich die GG-Redaktion im August 2022 freut. Hier findet ihr alle Tipps, groß und klein.

Jörg Langer

Dennis Hilla

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Das Finale vonist eigentlich alles, was mich im August interessiert. Und nachdem Heinrich davon geschwärmt hat (aktuell schwärmt), werde ich mir wohl mal die Serieansehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich muss nicht vorwegnehmen, was vermutlich die Kollegen weiter unten schreiben werden (hihi, ich bin diesmal der letzte Kontributor, weiß also schon was sie schreiben). Aber der Hammermonat ist der August 2022 natürlich nicht für Spiele. Dennoch, insowie inwerde ich sicher reinschauen, vom Genre her sollte miram besten liegen.[SONSTIGES] Freue ich mich auf die Gamescom? Das ist eine schwierige Frage, um deren Beantwortung ich mich nun gewissenhaft bemühen werde. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn die Gamescom wieder vorbei ist, das kann ich schon mal sagen. Ich freue mich definitiv über die Idee der Gamescom, also Spiele im großen Maßstab präsentiert zu bekommen, Industriekontake und Kollegen zu treffen. Vielleicht das eine oder andere Highlight zu erleben. Aber auf die Anreise und das hektische Über-die-Gänge-und-durch-die-Hallen-Stechschreiten? Darauf freue ich mich nicht wirklich. Wobei: Wenn ich dann erst mal vor Ort bin, dauern die Tage 30 Minuten, und nach maximal zweien davon ist die diesjährige Gamescom für GamersGlobal auch schon wieder vorbei.[FILME/SERIEN] Am 16. August geht die finale Folge vonan den Start. Meine Frau und ich könnten uns zwar von Woche zu Woche hangeln, haben aber im gegenseitigen Einverständnis Einspruch eingelegt und uns entschieden, sie einfach durchzubingen. Bis dahin dürfte der komplette Rewatch vonauch durch sein. Bei Sachen, die ich alleine schaue, bin ich hingegen wieder in eine Anime-Phase gerutscht. Nach dem unterhaltsamen und irgendwie fremdschämigensteht aktuellauf dem Plan, das schlichtweg fantastisch ist. Ein Pflichtbesuch im Kino ist außerdem das. Eberhofer geht einfach immer.[SPIELE/BRETTSPIELE] Nein, ich werde mich nun nicht beschweren, dass im August kaum Highlights kommen. Stattdessen plane ich im Kopf schonmal meinen eigenen Kult rund um ein kleines Lamm. Denn nach meiner Preview zu Cult of the Lamb bin ich durchaus angefixt, auch wenn ich noch ein paar Fragezeichen im Kopf habe. Ändert aber nix an der Vorfreude.hat mich in der Koop-Session mit Hagen nicht komplett begeistert, aber es hat genug Spaß gemacht, als dass ich mich darauf freue. Abgedrehte Open-World-Action, das wird mindestens fein. Und als-Apologet muss ich natürlichnennen. Hoffentlich wird das ansatzweise gut.[SONSTIGES] Shalalala, Gamescom ist nur einmal im Jahr! Naja, das stimmt mit Rückblick auf die letzten Jahre nicht so ganz, 2022 findet die Messe aber wieder statt und ich habe richtig Bock. Auf schwitzen, hetzen, viel zu viele Arbeitsstunden und viele bekannte Gesichter, Anzocksessions und einen Hagen, der in Embryonalstellung im Eck kauert, weil ihm der Stress nicht bekannt ist. Klingt komisch, ist aber so. Abgesehen davon ist in München im Backstage Free and Easy. Gratis spielen dort unter anderenund. Mal sehen, was ich davon effektiv schaffe.[FILME/SERIEN] Wie gehabt hält sich meine Lust in Grenzen, auf Biegen und Brechen up-to-date bei Filmen oder Serien zu sein. Inundwerde ich auf Netflix sicherlich mal reinschauen. Aber wirklich reizen, auch, da ich das letzte Mal für den jüngsten Bond-Film im Kino, würde mich eigentlich nur– und ja, ich weiß, dass der in Deutschland schon Ende Juli angelaufen ist. Die Chancen stehen zwar nicht schlecht, dass der Trailer wie so oft besser ist als der Film, aber nach dem fantastischen Deadpool 2 muss ich Regisseurhier einfach einen witzigen Actionfilm zutrauen, der am besten auf der großen Leinwand kommt.[SPIELE/BRETTSPIELE] Im August erwarten uns ja nur selten wahre Top-Titel. Deshalb ist es gut, dass die Gamescom wieder stattfindet und zumindest das Anzocken kommender potenzieller Highlights das ausgleichen kann. Auf drei Spiele freue ich mich allerdings sehr. Mit einer Preview-Version vonhatte ich nämlich entgegen meiner Befürchtungen einigen Spaß und habe große Lust darauf, meinen Waschsalon nach und nach in eine Automaten-Spielhölle zu verwandeln. Gespannt bin ich auch auf den, obgleich ich noch nicht sicher bin, ob mir das Selbstfahren am Ende doch zu sehr fehlen könnte. Am meisten freue ich mich aber auf. Ich mag die Serie einfach sehr und Open-World-Action mit jeder Menge Explosionen, bescheuerten Skills und Waffen geht eh immer, (mit Ventilator) auch bei über 30 Grad im Schatten.[SONSTIGES] Selbstverständlich freue ich mich im August nicht zuletzt darauf, dass die Bundesliga wieder losgeht. Nach der letzten Saison muss man als FC-Anhänger einfach zuversichtlich sein, dass der Verein nun wirklich die lange erhoffte positive Entwicklung endlich angestoßen zu haben. Ob es am Ende nochmals ein internationaler Platz wird, ist mir erst mal relativ egal. Wichtig ist, dass wir noch etwas konstanter gute Leistungen bringen wie in der letzten Saison – und die ranzigen Fohlen zweimal (oder auch dreimal, falls es auch im Pokal zu einem Aufeinandertreffen kommen sollte) platt machen. Und freilich freue ich mich auch sehr auf die Gamescom, aber das ist so naheliegend, dass ich es eigentlich gar nicht extra erwähnen muss.[FILME/SERIEN] Von den Neuerscheinungen allerorts reizt mich nichts direkt, da bleibt also Zeit für Aufgeschobenes! So habe ich damals gerne den Mangagelesen, aber das dann pausiert, da nicht abzusehen war, ob der auch so eine endlose Reihe wird. Den Anfang der Geschichte um Torfinn, der bei der Wikinger-Mannschaft des Mörders seines Vaters anheuert, gebe ich mir dafür umso lieber nun in Anime-Form. Außerdem habe ich schon einige schön übertriebene Szenen vongesehen und die machten große Lust auf die brutale Superhelde-Satire.[SPIELE/BRETTSPIELE] Bei einem Roguelite ist für mich die Motivation für weitere Runs wichtig. Ich habe gerne eine Geschichte, anstatt einfach nur weiter zu kommen um des Weiterkommens willen. Mehr Mitglieder für den eigenen Kult zu finden, Zeug zum Ausbau meiner Kultstätte zu sammeln und feindliche Gott-Apostel zum abmetzeln aufzuspüren – das sind doch mal exzellente Anreize für mich! Dazu kommt der Comic-Look, der Knuffiges und Grausiges mischt, dersehr attraktiv für mich macht. Apropos attraktiv: Habt ihr euch mal Dennis blauen muskelbepackten Schnurribert zu Beginn meines Preview-Videos zu Saints Row genau in seiner nackten Glorie zu Gemüte geführt? Ich schon, beim Video-Schnitt – ich kann es nicht empfehlen. Dafür wirkte der Mix aus bewährten Sandbox-Möglichkeiten mit actionreichem Missionsdesign und einer feinen Melange aus Satire und Holzhammer-Humor beim Spielen deutlich attraktiver, als noch bei der Ankündigung. Von daher freue ich mich auf die Rückkehr der Saints![SONSTIGES] Wenig verwunderlich bin ich mehr als nur gespannt auf meine erste professionelle Gamescom (nach fast drei Jahren als Vollzeit-Mitspieler im Clan der Videospiel-Journalisten – danke, Corona!), was ich dort zu sehen bekommen werde und was ich für Eindrücke von der Messe als Ganzes mitnehme.[FILME/SERIEN] Wir schauen derzeit bevorzugt Disney Plus sowie WOW (ehemals Sky Ticket). Das wird sich wohl auch im August nicht ändern. Die Merklisten sind voll und mitundgibt’s gleich mehrere Neuerscheinungen, auf die ich gespannt bin.[SPIELE/BRETTSPIELE] Im August werde ich mein PS-Plus-Abo nutzen, um endlich mal in die Neuauflage vonreinzuschauen. Damals rotierten die Datenträger der Originale unzählige Stunden in meiner Playstation. Was echte Neuzugänge angeht: Aufhätte ich schon Lust. Ich mag den Humor des-Vorgängers, und so ein chilliges Aufbauspiel wäre ein prima Gegenpol zum aktuell recht stressigen Arbeitsalltag. Apropos: Was das Bauen angeht, könnte aber aucheine gute Wahl sein. Das bisher gezeigte Gameplay des Mittelalter-City-Builders hat mir gefallen. Ansonsten steht bei mir noch das Soulslikeauf dem Zettel, das mich dank des Art-Designs und den flotten Kämpfen positiv anbeziehungsweiseerinnert.[Sonstiges] Nach einigen ruhigen Wochen geht er bald in die zweite Runde, der Event-Reigen des Sommers 2022. Mit dabei: der THQ Nordic Digital Showcase am 12. August, die QuakeCon ab dem 18. August und die Gamescom ab dem 23. August. Ansonsten feiern wir hier die Einschulung vom Nachwuchs, mit Freunden und Familie. Das wird bestimmt toll.[FILME/SERIEN] Ich weiß, ich weiß. Wir alle habennach Staffel 5 verflucht, gemeckert und den Niedergang des einst so furiosen Fantasy-Spektakels live und in Farbe miterlebt. Trotzdem gebe ich dem am 21. August beim Bezahlsender HBO erscheinenden Prequeleine Chance. Alleine schon wegen-Legendeals Targaryen-Prinz. Außerdem freue ich mich auf. Was soll da schon schiefgehen? Eine tolle Besetzung und eine interessante Story über fünf Profikiller an Bord eines High-Speed-Zugs – ein brisantes Rezept. Der Trailer war schon mal vielversprechend. Zu guter Letzt darf natürlich im August die TV-Adaption des genialen-Kult-Klassikersnicht fehlen.könnte sich als Top-Besetzung für den Part von Dream herausstellen. Mein privater Favorit ist jedochals. Liebe Netflix-Freunde: Verhaut das bitte nicht![SPIELE/BRETTSPIELE] Spiele? Im August? Da werde ich noch mitundbeschäftigt sein. Außerdem steht im August nach zwei Jahren Pause wieder die Gamescom auf dem Programm. Das einzige Spiel, das mich im August wirklich reizt, ist das am 16. August erscheinende. Das hole ich mir für die Switch und habe damit was für die lange Zugfahrt. Schon der erste Teil konnte mich begeistern, aber leider war das zeldaesque Spiel schon nach knapp 10 Stunden vorbei.[SONSTIGES] Auch zum Lesen werde ich in diesem Monat kaum kommen. Zu viele berufliche Verpflichtungen und erwähnte ich schon Xenoblade Chronicles 3? Aber Ende August erscheint der zweite Mammutsammelband der-Serie – mit knapp 500 Seiten Umfang ein kleines Schwergewicht. Das ist nicht nur für Sammler Pflicht. Wer die Serie nicht kennt: die Astro-City-Reihe vonist einfach genial. Die Superhelden-Serie war ursprünglich mal als Mini-Plot mit sechs Bänden geplant, aber bereits 1997 erschienen dann die Abenteuer monatlich und im Laufe der Jahre immer mal wieder Spin-Offs wieoder. Klasse!