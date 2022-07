Heftvergleich

Teaser Welches gedruckte hiesige Spielemagazin war in jenem Jahrzehnt euer Leib- und Magenblatt?

Mit uneinholbarem Vorsprung erweist sich die Gamestar mit 53 Prozent der Stimmen als King im Magazin-Ring für die Umfrageteilnehmer aus der GG-Userschaft. Die PC Games als Zweitplatzierter kommt auf 8 Prozent, dicht gefolgt von der kurzlebigen PC Powerplay und dem Konsolen-Urgestein Maniac. Wiederum 8 Prozent der Teilnehmer zählten sich in dieser Zeit zu den Nicht-Lesern beziehungsweise blätterten nur selten in den Magazinen.



Gamestar 53% Damals habe ich selten/ nie Spielemagazine gelesen 8% PC Games 8% PC Powerplay 7% Maniac 6% Anderes 4% Gamepro 4% Gee 3% PC Action 3% Bravo Screenfun 1% Computerbild Spiele 1% N-Zone 1%

Ursprünglicher Text:

Vor zwei Jahrzehnten war die Magazinlandschaft insgesamt noch lebendiger. Auch im Bereich der Spielemagazine bot sich eine reichaltige Auswahl an den Kiosken. Wir fragten schon einmal nach euren Lieblingsheften aus den 80er und 90er Jahren. Diesmal soll es darum gehen, aus welchem Blatt ihr in den 2000er Jahren am liebsten topaktuelle Spiele-Infos bezogen habt.

Wählt in der untenstehenden Umfrage euren Favoriten aus und führt eure Wahl gerne in den Kommentaren aus (beziehungsweise protestiert in der Kommentarspalte, weil ausgerechnet euer Lieblingsmagazin, dass damals ja wohl eindeutig das Nonplusultra war, es nicht in die Auswahl geschafft hat).

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Die heutige Frage war ein Vorschlag von Maikeru aus der Community. Auch ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.