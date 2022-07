Der Herr der Ringe: Neuer Serientrailer, Lob von Ex-Hobbit-Darsteller

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Herr der Ringe - Gollum ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Im Rahme der diesjährigen Comic-Con International in San Diego hat Amazon Prime einen neuen Trailer zu der am 2. September dieses Jahres startenden Serie Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht veröffentlicht, den ihr euch nachfolgend zu dieser News anschauen könnt.

Scheinbar haben sich die Macher die Kritik am ersten Trailer zu Herzen genommen und mehr, stellenweise auch spektakuläre Inhalte reingepackt, der die Stimmung der Fans wieder anheben soll. Zudem sind einige sehr deutliche Hinweise darin enthalten, welche Geschehnisse und Figuren maßgeblich das Zweite Zeitalter auf Mittelerde bestimmt haben beziehungsweise bestimmen werden.

In diesem Zusammenhang hat der Schauspieler Dominic Monaghan, der den Hobbit Meriadoc Brandybock in Peter Jacksons Der Herr der Ringe Trilogie verkörperte, in einem Interview die neue Serie ausdrücklich gelobt. Dominic findet die sehr langen Laufzeiten der alten Kinofilme nicht mehr zeitgemäß, da die Zuschauer, wie er auch, solche Formate heutzutage lieber in kürzeren Happen anschauen möchten.

Interessant ist vielleicht noch der Hinweis, das Dominic zusammen mit seinem Ex-Hobbit-Kollegen Billy Boyd die neue Der Herr der Ringe-Serie in ihrem Podcast The Friendship Onion besprechen möchten.