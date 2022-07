Japan-Dokus 2018 Folge 3/15: Reise im Shinkansen – frei für alle

Der legendäre Schnellzug

Teaser Das Crowdfunding für die 2022er Japan-Doku läuft. Zu diesem Anlass machen wir nach und nach die 15 Folgen der Japan-Dokus 2018 in 1080p frei verfügbar. Folge 03: Reisen im Shinkansen

Aktion: Japan-Dokus 2022 14960€ 12000 Tokio&Chiba 19500 Osaka&Kyoto 24500 In die Natur! 29500 Hiroshima & Fukuoka 33000 Tsushima 36000 Making Of Smartphone-Nutzer: Bitte Querformat nutzen, um den ganzen Balken zu sehen. Klickt auf eine der Medaillen, um via PayPal (per Guthaben, Lastschrift oder Kreditkarte) zu zahlen. Pro Medaille werden GGG (was ist das?) vergeben: für 5 Euro 100 GGG, 10 Euro 200 GGG, 25 Euro 500 GGG, 50 Euro 1000 GGG, 100 Euro 2000 GGG. Zur Registrierung geht es hier. zahle 5€ zahle 10€ zahle 25€ zahle 50€ zahle 100€ zahle 250€ Alternativ könnt ihr uns auch eine Überweisung direkt auf unser Konto schicken; schreibt "Japan-Dokus 2022" hinter eure Usernummer (siehe Profil):

Seit 2018 waren die Japan-Dokus 2018 nur für Crowdfunder und Käufer verfügbar. Nun veröffentlichen wir die 1080p-Varianten frei für alle (das Making Of bleibt jedoch kostenpflichtig). Wenn sie euch gefallen, macht beim Crowdfunding für die Japan-Doku 2022 mit – und sichert euch alle 2022er Folgen zum Vorzugspreis von 10€ (nur bis Reisestart!).

Wer möchte, kann außerdem die 2018er Dokus in 4K erwerben, inklusive zahlreiche Extras. Auch das extralange Making Of (Folge 16) sowie etliche Extras sind dann enthalten.

Rund 150 Fahrten von Osaka nach Tokio (und wieder zurück) gibt es mit dem Shinkansen – pro Tag! An Ferientagen sind es weniger, an Samstagen mehr. Und das ist nur die älteste, 1964 in Betrieb genommene Schnellzugstrecke Japans, die beziehungsweise der Tokaido Shinkansen. Es gibt noch sieben weitere Stammstrecken in Japan, weitere beziehungsweise Verlängerungen sind geplant. Auch an den Zügen wird weiter gefeilt, der aktuell schnellste, Nozomi N700, wird seit 2007 betrieben und kann mit einer ähnlichen Technik wie der ICE Sprinter schneller beschleunigen und Kurven schneller nehmen. Damit dauert die Fahrt von Tokio nach Osaka zwischen 2:25 und 2:35 Stunden – was inklusive mehrerer Stopps einem realen Durchschnittstempo von etwa 205 km/h entspricht.

Ähnlich zum ICE gibt es eine Erste Klasse, die sich Green Car nennt, außerdem gibt es Tickets mit und ohne Reservierung – wobei letztere nur für bestimmte Wagen gelten. Auf bestimmten Strecken existiert darüber hinaus noch die "Gran Class", die der First Class im Langstrecken-Flugzeug entspricht. Aber nicht auf der Strecke Tokio - Osaka, die selbst mit ihren "langsameren" (überall haltenden) Shinkansen-Zügen maximal vier Stunden dauert.

In der dritten Folge der Japan-Dokus 2018 macht Jörg Langer für euch die Reise mit besagtem Tokaido-Shinkansen, natürlich in der schnellstmöglichen Nozomi-N700-Variante. Ihr denkt, eine Fahrt von Tokio nach Osaka und wieder zurück sei langweilig? Da täuscht ihr euch, denn Jörg hat eine Menge zu erzählen und natürlich auch viel zu zeigen: Interaktionen mit dem Personal, mehrere Bento-Boxen, aber natürlich vor allem den Shinkansen selbst sowie das vorbeisausende Japan. Auch einen Vergleich zum ICE Sprinter zieht er – im Voraus entschuldigen wir uns für die mediokre Qualität des verwendeten Deutsche-Bahn-Werbevideos. Aber so könnt ihr unser eigenes scharfes, flüssiges Material (in 1080p wie 4K) noch besser würdigen...